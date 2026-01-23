La Fiscalia investiga Xavier García Albiol pel desallotjament del B9

La Fiscalia de Barcelona ha obert diligències d’investigacions contra l’Ajuntament de Badalona i el seu alcalde, Xavier Garcia Albiol, pel desallotjament de l'antic institut B9. Segons han confirmat fonts del ministeri públic, s’han obert diligències per les diverses denúncies rebudes sobre el desallotjament. Una d’elles és la de l’eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, que va portar Albiol a la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació. Asens acusa Albiol de denegació de servei públic per motius discriminatoris, delicte d’odi, delicte de desobediència a l’autoritat judicial i delicte de prevaricació administrativa.
El passat 23 de desembre, el ministeri públic ja havia demanat al jutjat que va autoritzar el desallotjament de l’antic institut B9 que requerís “de forma urgent” al consistori “de quina manera estava donant compliment al mandat” que obliga els serveis municipals a prestar “l’atenció adequada a les persones sense sostre”.
Asens celebra la investigació a Albiol
Asens ha celebrat aquest divendres que la Fiscalia de Barcelona hagi obert diligències d'investigacions. "És una bona notícia per als drets humans", ha assegurat Asens, en declaracions difoses als mitjans. El dirigent dels Comuns també ha valorat positivament que es consideri la seva denúncia "fonamentada". "Confiem ara que s'arribi fins al final i Albiol s'hagi d'asseure a la banqueta d'acusats per donar explicacions sobre els seus actes reprovables", ha afegit.
Badalona qualifica de "despropòsit" la denúncia
L'Ajuntament de Badalona ha titllat de "despropòsit" la denúncia presentada pels Comuns pel desallotjament de l'antic institut B9. Fonts municipals han considerat que "és un intent més de fer servir la justícia com un mecanisme en favor dels seus interessos, pervertint-la i acudint a ella de forma contínua sense fonamentació ni tècnica ni jurídica". En aquest sentit, el govern local ha defensat que l'actuació municipal va complir de forma "escrupolosa" amb la resolució judicial que autoritzava el desallotjament. També ha remarcat que s'ha treballat de manera coordinada amb els serveis socials en tot moment.
Des del punt de vista municipal, diu l'Ajuntament, "els Comuns estan instal·lats en un esperpent continu perquè són un partit marginal, sense cap mena de credibilitat i amb accions com aquesta intenten cridar l’atenció per aconseguir l’espai que els veïns no els donen". En aquesta línia, el consistori ha argumentat que la percepció dels fets que defensa aquesta formació "no té res té a veure amb la realitat" i ha afegit que aquest procediment ha anat acompanyat d'un treball coordinat amb els Serveis Socials de la Generalitat, tant abans del desallotjament, com durant i també després.