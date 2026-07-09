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La Fiscalia recorre la retirada de passaport a Begoña Gómez i critica «l’escàs rigor» de Peinado

Política

  • El president espanyol, Pedro Sánchez, i la seva dona, Begoña Gómez, a la seva arribada a Beijing -

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Publicat el 09 de juliol de 2026 a les 11:28

La Fiscalia ha presentat un recurs contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a Begoña Gómez, dona del president espanyol, Pedro Sánchez, i la seva assessora, Cristina Álvarez. El ministeri qualifica la mesura “d’innecessària, injustificada, immotivada i injusta” i critica “l’escàs rigor” amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars.

De fet, la fiscalia acusa el magistrat de “conjurar un hipotètic risc de fuga” per part de Gómez i insisteix que la seva visió “no és fàcilment assumible” per un estat de dret. “I tampoc ho és assumir la confabulació que visualitza l’instructor i que planteja sense justificació”, conclou.

En el seu escrit, la fiscalia argumenta que tant Gómez com Álvarez tenen un “indubtable arrelament” al territori, que són espanyoles i que desenvolupen les seves activitats professionals a Espanya. També argumenta que cap de les dues té nexes amb l’estranger ni béns o actius que permetin que l’eventual fuga es produeixi fora d’Espanya.

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