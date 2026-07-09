La Fiscalia recorre la retirada de passaport a Begoña Gómez i critica «l’escàs rigor» de Peinado

La Fiscalia ha presentat un recurs contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a Begoña Gómez, dona del president espanyol, Pedro Sánchez, i la seva assessora, Cristina Álvarez. El ministeri qualifica la mesura “d’innecessària, injustificada, immotivada i injusta” i critica “l’escàs rigor” amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars.\r\n\r\nDe fet, la fiscalia acusa el magistrat de “conjurar un hipotètic risc de fuga” per part de Gómez i insisteix que la seva visió “no és fàcilment assumible” per un estat de dret. “I tampoc ho és assumir la confabulació que visualitza l’instructor i que planteja sense justificació”, conclou.\r\n\r\nEn el seu escrit, la fiscalia argumenta que tant Gómez com Álvarez tenen un “indubtable arrelament” al territori, que són espanyoles i que desenvolupen les seves activitats professionals a Espanya. També argumenta que cap de les dues té nexes amb l’estranger ni béns o actius que permetin que l’eventual fuga es produeixi fora d’Espanya.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nLa desfeta de Junts fa que Aliança ja lluiti pel segon lloc amb ERC, segons el CEO Lluís Girona Boffi\r\n\r\n