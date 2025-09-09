La Moncloa descarta trencar amb Israel en ple xoc diplomàtic

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha assegurat que Espanya és el país del món que “més està fent per Palestina, els civils de Gaza i el dret internacional”. Ho ha dit després del consell de ministres que ha aprovat les mesures contra el “genocidi” a Gaza que dilluns va anunciar Pedro Sánchez. Albares ha assegurat que el poble palestí “té el mateix dret que Israel a tenir un estat”, just poques hores després que el govern d’Israel, que lidera el conservador Benjamin Netanyahu en coalició amb l’extrema dreta, ordenés l’evacuació total de la ciutat de Gaza.
Albares ha argumentat que Espanya no trencarà les relacions diplomàtiques amb Israel perquè aposta per “dos estats realistes i viables, Israel i Palestina”, i ha demanat a Tel Aviv que participi en la cimera que se celebrarà a l’ONU el 21 de setembre per a la resolució del conflicte. “Sempre hem defensat el dret d’Israel a existir, però aquest mateix dret el té també el poble palestí”.
El ministre ha reclamat que el PP hauria de donar suport a aquestes decisions, que tenen el suport d’una àmplia majoria de la ciutadania. Ha afirmat que “la política exterior és política d’estat” i ha sostingut que no tenen por de cap “represàlia” d’Israel. Ha afegit que el govern espanyol "no s'acovardirà". Sobre l’atac patit per la Flotilla que es dirigeix a Gaza, Albares ha assegurat que “s’investigarà” i que totes les persones que hi viatgen tenen protecció consular. El ministre ha conversat aquest dimarts amb l’exalcaldessa Ada Colau, que forma part de l’expedició.
Prohibició d'entrar als líders ultres israelians
Els dos dirigents dels partits d’extrema dreta que formen part del govern israelià, Bezalel Smotrich i Itamar Ben Gvir, tenen prohibida l’entrada a Espanya. Sobre la no inclusió de Netanyahu en aquest grup, el ministre ha recordat que el líder israelià ja afronta en aquests moments un procés davant la justícia internacional.
Albares, que ha condemnat radicalment “l’horrible atac terrorista de Hamàs”, ha afirmat que la situació a la franja continua deteriorant-se i “interpel·la les nostres consciències”, acusant de “fam induïda” el govern israelià i d’assentaments il·legals a Cisjordània que pretenen fer inviable un estat palestí. El ministre d’Exteriors ha recordat que Espanya “ha liderat” en la comunitat internacional el reconeixement de Palestina. El pas donat per Madrid ha estat seguit per molts països.
Aquest dilluns, Pedro Sánchez va anunciar un paquet de nou mesures per "aturar el genocidi" a Gaza, perseguir-ne els executors i donar suport a la població palestina. Entre elles, l’embargament d'armes a Israel i la prohibició d'entrada a l'Estat tant a avions com a vaixells que facilitin recursos militars a Israel. També hi ha la prohibició d'entrada a persones que "participin de manera activa en el genocidi" a Gaza, alhora que es denega la importació de productes provinents dels assentaments il·legals.
L’executiu també ha anat endurint el llenguatge envers Tel Aviv, ja que fins ara s’havia negat a emprar el terme genocidi. Sánchez va assegurar ahir que el govern de Benjamin Netanyahu pretén “exterminar tot un poble” i va reclamar a la comunitat internacional que fes els mateixos passos que Espanya.
Les nou mesures concretes són el decret que "consolidi jurídicament" l'embargament d'armes a Israel; la prohibició del trànsit a ports espanyols a vaixells que transportin combustibles per l'exèrcit israelià: denegar l’entrada a l'espai aeri espanyol als avions que transportin material per a l’exèrcit israelià; prohibició d'entrar a persones que participin de forma directa en el genocidi; prohibició d'importació de productes procedents dels assentaments il·legals a Gaza i Cisjordània.
Es limitaran els serveis consulars prestats a ciutadans espanyols residents en assentaments il·legals; es reforçarà el suport a l'Autoritat Palestina amb més efectius; s’ampliarà la contribució espanyola a l’agència de refugiats de l’ONU, la UNRWA, en 10 milions d’euros addicionals, i s’augmentarà l’ajuda humanitària a Gaza per assolir els 150 milions d'euros el 2026.
Nova llei antitabac
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat la nova llei antitabac, que ampliarà els espais lliures de fum, que s’amplien a terrasses, espais públics i educatius, així com estacions d’autobús. S’endureix també la normativa de publicitat i s’elimina la comercialització de les cigarretes electròniques d’un sol ús. La ministra ha recordat que el tabac s’emporta 140 vides al dia i ha dit que confia que trobi un ampli consens al Congrés. La llei prohibeix també fumar i vaporejar a menors d'edat.
Jornada laboral: "Que cada partit es retrati"
La ministra portaveu, Pilar Alegría, ha posat pressió al PP de cara a la votació de demà al Congrés, que en principi sembla que serà desfavorable a l'executiu de coalició. Alegría ha refermat el discurs d'un executiu "que treballa per ampliar els drets dels treballadors" i ha afirmat: "Que cada partit polític es retrati. Nosaltres el que volem fer amb la jornada laboral és seguir millorant les condicions de vida i les condicions laborals dels treballadors d'aquest país". Sobre el PP, ha assegurat que "vota sempre en contra de tots els drets socials".