La presidenta del TSJC anima a denunciar les vulneracions de drets lingüístics: «Nosaltres actuarem»

Quan es compleix un any de l'arribada de Mercè Caso a la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la magistrada ha ofert una roda de premsa per abordar algunes de les carpetes més calentes que té la judicatura sobre la taula, com ara la necessària ampliació de la plantilla -jutges, però també altres funcionaris del sistema de justícia-, el pla de xoc contra la multireincidència, l'increment dels delictes sexuals o l'ús del català a la justícia (només un 6% de les sentències són en català). En aquest sentit, Caso ha refermat el compromís del TSJC en l'ús de la llengua i ha animat tota la ciutadania a denunciar les vulneracions de drets lingüístics. "Davant qualsevol vulneració de drets lingüístics, animo a tothom a fer la queixa formal, perquè nosaltres actuarem", ha assegurat.
La presidenta del TSJC ha admès que l'ús de la llengua és "molt deficitari", però ha insistit que "és important" corregir-ho i que s'estan fent esforços per incrementar l'ús del català a l'administració de justícia. I, per començar, ha posat deures als jutges catalans. "A vegades, tendim a passar-nos al castellà; hem de fer servir el català nosaltres", ha reclamat, i ha demanat normalitzar que es puguin fer judicis bilingües si alguna de les parts no entén la llengua o se sent més còmode en castellà. "No hi ha cap problema, però la resta poden parlar en català", ha recordat. En aquest sentit, ha demanat que tothom es convenci que "no passa res" per fer un judici en català i que reclamar-ho no suposa cap problema. "Si algú té la percepció que no té un tracte adequat per parlar en català, que ho digui, perquè actuarem en conseqüència", ha garantit.
Els judicis ràpids van tard tot i els esforços
Un dels reptes que té per davant la justícia és fer front a la multireincidència i, en aquest sentit, són clau els judicis ràpids. La presidenta del TSJC ha admès que els judicis ràpids encara van tard: el calendari de jutjats penals normal fixa els judicis per d'aquí a un any. Amb el pla de xoc que hi ha actiu, es poden obrir calendaris per fer-los en un termini d'uns sis mesos. Malgrat això, es fan esforços per fer aquests judicis ràpids de cara a combatre el fenomen de la multireincidència. A Barcelona, se'n fan uns 200 a la setmana. A Catalunya, s'han dictat unes 9.000 sentències en l'últim any. "Són moltes, és un gran esforç", ha dit Caso.
Ara bé, a això s'hi suma el problema de l'execució de sentència. "Si no s'executa, la sentència no serveix per res", ha admès la magistrada. "Totes les unitats d'execució estan reforçades, però hem demanat un increment d'unitats judicials per poder executar les sentències", ha indicat Caso. Des del TSJC també han demanat que els quatre jutges que se centren únicament en la multireincindència en el marc del pla de xoc -i que se sumen a 10 de comissions de serveis- es consolidin, perquè des de la judicatura donen per fet que la multireincidència no desapareixerà.
Convocatòries extraordinàries: "S'han de fer ja, falten jutges"
Una de les demandes històriques del TSJC és que falten jutges. Els governs català i espanyol s'han compromès a incrementar la plantilla en 90 jutges més aquest 2026 i 90 més l'any vinent. Caso ha celebrat els anuncis, tot i que ha posat en quarantena que es puguin complir, perquè la mitjana de les promocions a l'escola judicial és de 120 alumnes a tot l'Estat. Per això, ha reclamat "fer ja" promocions i convocatòries "extraordinàries" per omplir les vacants judicials. Hi ha 871 places a Catalunya, de les quals 132 estan vacant, quasi un 15%, als quals s'ha de sumar els permisos de paternitat i maternitat, que tenen rellevància especialment aquí perquè la plantilla és jove.
La presidenta ha destacat la col·laboració institucional en aquest primer any de mandat. Caso ha destacat que s'ha treballant conjuntament, des de perspectives diferents, tant a nivell intern del TSJC com també amb el Departament de Justícia. Una col·laboració clau per implementar la reforma del sistema judicial impulsada pel govern espanyol i desplegada per la Generalitat. És clau, ha dit la magistrada, incrementar la plantilla. "Falta moltíssima gent a tot arreu, jutges però també funcionaris", ha admès, perquè si bé amb la nova llei els procediments són "més àgils", és determinant tenir més treballadors, i que amb la formació suficient per implementar els canvis a la judicatura.