«La prioritat és la devolució»: la Moncloa endureix el discurs mentre prepara la reforma d’asil i estrangeria

“La prioritat és la devolució i respondre des de la legalitat i la humanitat”. Així s’ha expressat el govern espanyol després del primer consell de ministres posterior a les vacances i de la crisi migratòria a Ceuta. Han comparegut la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i portaveu de l’executiu, Elma Saiz; el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, per explicar els acords adoptats.
“Ceuta és el cor d’Espanya”, ha dir Elma Saiz, que ha qualificat la situació a la ciutat d’”extraordinària, el que requereix actuacions extraordinàries”. La portaveu, que ha anunciat ha informat que el consell de ministres ha qualificat d’interès per a la seguretat nacional la situació a Ceuta i que Víctor Ángel Torres, ministre de Política Territorial, ha estat designat per liderar el comandament únic que ha de coordinar les actuacions a la ciutat. Sobre les declaracions d’un ministre marroquí aquest mateix dimarts en què demanava l’”alliberament” de Ceuta i Melilla, Sáiz ha refermat que “Ceuta i Melilla són Espanya. Són la nostra frontera sud i són també la frontera d’Europa”.
Víctor Ángel Torres ha assenyalat que aproximadament un 5% de les persones que van entrar a Ceuta resten a la ciutat per ser retornats al Marroc. “La prioritat del govern espanyol és la devolució, però s’ha de fer d’acord amb el dret internacional i amb respecte als drets humans”, ha dit. Torres ha advertit contra els corrents xenòfobs i ha elogiat explícitament al president de Ceuta, Juan José Vivas, del PP, “que s’ha enfrontat sempre als discursos xenòfobs”.
Torres ha considerat “una imprudència i una temeritat” les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamant un retorn immediat dels menors, cosa que xoca amb el que estableix la legislació. El ministre ha subratllat el fet que això ho digui algú que ha estat president d’una comunitat autònoma. Torres ha recordat que el retorn dels menors exigeix uns procediments, que passen per l’acceptació del país d’origen, l’acollida dels pares o tutors i la garantia del reagrupament familiar.
Prèviament s’ha reunit el Consell de Seguretat Nacional amb l'objectiu d'abordar la crisi, convocat per Pedro Sánchez 26 dies després que milers de migrants travessessin la frontera des del Marroc fins a la ciutat autònoma. Aquest mateix dimarts també té lloc al Congrés la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hores abans del consell de ministres, el vicepresident Carlos Cuerpo va anunciar des de Ceuta la creació d’un comandament únic que tindrà al capdavant el ministre Víctor Ángel Torres, titular de Política Territorial, format per onze membres i que inclou el president de Ceuta.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmat al Congrés aquest dimarts que el CNI sí que havia informat de l’entrada massiva a Ceuta, en contra del que havia dit Grande-Marlaska. Avui, el ministre d’Interior ha intentat evitar el xoc amb Robles, elogiant el personal del CNI i de tots els cossos policials, afirmant que “no hi havia cap informe del CNI que assegurés que el 30 de juliol passaria el que va passar”. S’ha preguntat si seria imaginable que en cas de saber-se no s’haguessin adoptat les mesures extraordinàries que fossin necessàries. També ha afirmat que “cap altre servei estranger va preveure res semblant al que va succeir”.
Reforma de l'asil des de "paràmetres garantistes"
Grande-Marlaska ha informat de l’aprovació dels avantprojectes per reformar les lleis d’asil i d’estrangeria per implementar a la legislació espanyola el pacte europeu sobre migració i asil aprovat a la UE. El ministre no ha volgut dir si l’avantprojecte implicava més “duresa” de la política migratòria i ha assegurat que es tractava d’una “nova regulació però des de paràmetres garantistes dels drets” i que els menors seran especialment preservats.
El titular d’Interior ha destacat que Espanya va votar en contra del nou reglament de devolució de la UE i en contra dels centres d’internament en països tercers, i ha insistit en què els nous textos legislatius preservaran els drets dels migrants alhora que vetllaran per la “seguretat” de les fronteres.