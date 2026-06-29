La secretària de Zapatero es nega a declarar al Senat perquè està imputada

Maria Gertrudis Alcázar Jiménez, secretària de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ha guardat silenci aquest dilluns en la seva compareixença davant la comissió d'investigació del Senat sobre la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), on havia estat convocada a petició del PP. Tan bon punt s’ha obert la sessió, Gertru ha llegit un comunicat on ha anunciat que “seguint assessorament jurídic, i per preservar l’exercici dels meus drets fonamentals” es mantindria en silenci durant tota la sessió. En tot cas, ha apuntat que el seu silenci no s'ha d’interpretar com un desaire a la comissió, sinó que és “coherent amb la seva condició processal i amb l'exercici dels seus drets en el procediment penal”. Alcázar, coneguda com a Gertru i col·laboradora de màxima confiança de Zapatero des de fa més de dues dècades, està investigada en el marc del cas Plus Ultra que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que li atribueix delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nCalama ordena investigar les filtracions sobre Zapatero i identificar-ne els responsables\r\n\r\n\r\n \r\n