La sentència contra García Ortiz, tres setmanes després: com argumenta el Suprem la condemna?

El Tribunal Suprem (TS) ha fet pública la sentència que condemna el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. "No pot respondre a una notícia falsa amb la comissió d'un delicte", és l'afirmació principal, indicant que en la revelació de secrets contra Alberto González Amador-parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso- ho va ser tant per la publicació del correu com per la de la nota de premsa. El TS considera provat que va ser l'aleshores fiscal general, o una persona del seu entorn i amb el seu coneixement, qui va filtrar el correu.
Respecte a la nota informativa, que recollia la proposta de conformitat de González Amador amb reconeixement de dos delictes, els magistrats subratllen que el mateix acusat va admetre la seva intervenció en aquesta. El tribunal recorda que el fiscal general de l'Estat no pot respondre a una notícia falsa mitjançant la comissió d'un delicte, i destaca que sobre ell pesava un reforçat deure de reserva que va trencar sense justificació.
La sala no qüestiona la credibilitat dels periodistes ni la veracitat dels seus testimonis i afirma que el fet que una dada reservada sigui coneguda no neutralitza el deure de confidencialitat del fiscal general. La sentència destaca "l'exquisit" respecte del tribunal al secret professional dels periodistes.
A la sentència hi consta el vot particular de les magistrades progressistes Ana Ferrer i Susana Polo, que s'han desmarcat dels seus companys -Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antoni del Moral, Juan Ramón Berdugo i Carmen Lamela-. Polo era l'encarregada de redactar-la, però, atesa la seva discrepància, la tasca va recaure a Martínez Arrieta. El canvi de ponent i l'obligació de comunicar-ho a les parts va ser el que va propiciar que s'avancés la sentència, segons fonts jurídiques.
Dimissió i relleu
La sentència s'ha conegut aquest dimarts, gairebé tres setmanes després que el tribunal que va jutjar García Ortiz avancés la sentència que el condemnava a dos anys d'inhabilitació per al càrrec i una multa de 7.200 euros, així com a indemnitzar González Amador amb 10.000 euros per danys morals. García Ortiz va dimitir el darrer 24 de novembre quatre dies després de comunicar-se la sentència. Posteriorment, el Govern va anunciar que la fiscal de sala del TS Teresa Peramato era la candidata per rellevar-lo com a cap del Ministeri Públic.
El PSOE “respecta però no comparteix” la sentència
El PSOE ha fet públic un comunicat en què assegura que “respecta” però “no comparteix” la sentència i on retreu al tribunal que hagi trigat més de dues setmanes a fer-la pública. Els socialistes destaquen el vot particular de les dues magistrades progressistes del tribunal, que qüestionen aspectes clau de la resolució perquè “no descriu ni com, ni on, ni a través de quins mitjans” s’hauria produït la presumpta “intervenció directa” del fiscal general en la filtració, ni el seu suposat “coneixement i col·laboració amb un tercer”.