L'alcalde d'Ourense llença una crítica racista al Reial Madrid: «S'equivocaven amb els jugadors negres»

La desfeta del Reial Madrid a la Lliga de Campions, amb l'eliminació a quarts de final davant l'Arsenal, ha provocat un sisme al club, amb dures crítiques dels aficionats per la mala imatge de l'equip. Si bé, hi ha hagut crítiques fora de to, com és el cas de la de l'alcalde d'Ourense i líder del partit Democràcia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, que governa en coalició amb el PP.

En un missatge racista a la xarxa social X, Pérez Jácome va assenyalar els jugadors racialitzats del Reial Madrid i va reblar que "pensar que fitxar jugadors negres marcaria la diferència física és no tenir ni idea de futbol ni d'atletisme". El comentari ha aixecat molta polseguera i, tot i que ha aconseguit molts "m'agrada" i "comparticions", també ha estat molt criticat.

⚽ Que el @realmadrid haya pensado que, por el hecho de fichar a muchos jugadores negros, marcaría la diferencia física en los partidos, es no tener ni idea de fútbol ni de atletismo — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) April 16, 2025

Destaquen les del grup municipal socialista, líder de l'oposició a l'Ajuntament d'Ourense, que ha lamentat que l'alcalde faci una "valoració personal" impròpia del càrrec. "Té una desafortunada connotació racista, totalment arcaica i retrògrada", ha afirmat la portaveu del PSdeG, Natalia González. En la mateixa línia s'ha expressat l'homòleg del BNG, Luís Seara, que ha titllat Pérez Jácome de "neci".