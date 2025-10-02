Leire Díez denuncia el fiscal Grinda i l'involucra amb les clavegueres de l'Estat

L'exmilitant del PSOE Leire Díez ha presentat una denúncia contra el fiscal José Grinda per denúncia falsa, revelació de secrets, amenaces, coaccions i suborn, i ha demanat a la Fiscalia que obri una investigació. En la denúncia, a la qual ha tingut accés Nació, Díez involucra Grinda amb les clavegueres de l'Estat, amb l'empresonament de Sandro Rosell i amb l'operació Catalunya, després que el mateix fiscal interposés una denúncia contra ella per un suposat intent de suborn.
La guerra oberta ve de lluny. Leire Díez és la protagonista d'una de les causes més controvertides a l'entorn del PSOE, tapat per l'envergadura d'altres causes com la que afecta Santos Cerdán o José Luis Ábalos. Se li atribueix haver maniobrat per perjudicar la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que té entre mans diverses causes que afecten el partit. També hauria intentat desprestigiar membres de la fiscalia, en concret el fiscal anticorrupció José Grinda, que l'ha denunciada.
"Els fets són absolutament falsos", diu Díez a la denúncia. La periodista contraataca i acusa Grinda de filtrar informacions "secretes" al mitjà Crónica Libre -de la qual n'és fundadora- i altres diaris. En aquest sentit, apunta a una "revelació de secrets continuada" i l'assenyala com una de les fonts d'informació d'una allau d'articles publicats a Crónica Libre, amb la filtració "de manera ininterrompuda d'informacions i documents confidencials de causes sota investigació".
Així, la denúncia recull àudios que confirmen una suposada manipulació de la causa contra Rosell, que va passar dos anys en presó preventiva abans que el jutge arxivés el procediment. Segons Díez, l'expresident del Barça va acabar a la presó per una denúncia "amb informació falsa i manipulada" que va rebre Grinda i el comissari Fernando Guerrero d'una persona "afectada per una malaltia mental". El fiscal, juntament amb Guerrero, va aprofitar informació de la primera denúncia que havia quedat arxiva per presentar-ne una segona i aconseguir la detenció i empresonament de Rosell.
La relació entre Crónica Libre i Grinda es trenca l'any 2022, quan el diari publica que algunes causes han estat manipulades, com ara la de Rosell, però també altres que afectaven al Grup Planeta. "L'article va despertar la ira del fiscal Grinda", diu la denúncia. Dies més tard, el fiscal va intentar reconduir la relació a través de noves filtracions d'informació. L'any següent, però, la relació es trenca del tot i el fiscal i el diari deixen de col·laborar.
Sigui com sigui, la comissió d'investigació de l'operació Catalunya ha assenyalat irregularitats del fiscal Grinda, per validar pràctiques d'alguns dels protagonistes de les clavegueres de l'Estat com el comissari Villarejo. La denúncia recull algunes de les causes suposadament manipulades: com l'informe Colombo (2013) que s'obre amb la detenció de Francisco Marco (Método 3), el cas de Sandro Rosell, el cas BPA d'Andorra (la trama andorrana de l'operació Catalunya) o la investigació sobre Podemos, entre d'altres.