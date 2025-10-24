«S'estaria dutxant, dormint la mona o similar»: on estava Mazón després del dinar al Ventorro?

Un nou àudio difós per elDiario.es revela on estava el president de la Generalitat després del dinar al restaurant "El Ventorro" mentre l'aigua arrasava València el 29 d’octubre de 2024. Un testimoni inèdit d'un policia expert en serveis d'escolta afirma que Mazón "se'n va anar a sa casa" després del dinar amb la periodista Maribel Vilaplana, on "s'estaria dutxant, dormint la mona o alguna cosa similar", explica el testimoni.
Les imatges i l'àudio inèdits es revelen en el marc de l'any de la dana i com a part d'un documental exclusiu d'elDiario.es que, després de mesos d'investigació, pretén aclarir què feia Carlos Mazón mentre centenars de persones morien ofegades durant la dana. Una qüestió que, encara, no té resposta, però que ara està més a prop de demostrar-se després que el tribunal de Catarroja que investiga els fets hagi citat a comparèixer a la periodista Maribel Vilaplana , que dinava al restaurant de València amb Mazón.
El documental "On era Mazón?" reconstrueix les hores més crítiques de la catàstrofe a través de testimonis directes, proves gràfiques i fonts institucionals que revelen noves dades sobre el paper del president valencià durant aquell 29 d’octubre. Hi participen els periodistes Sergi Pitarch, Laura Martínez, Carlos Navarro i Lucas Marco, de l’edició valenciana d’elDiario.es, per omplir un buit informatiu i intentar respondre a les preguntes que un any després continuen sostenint Mazón al govern.
Una cita amb els jutjats
Després de la carta publicada per Maribel Vilaplana en què trencava el silenci sobre el seu dinar amb el president de la Generalitat Valenciana, l'Audiència de València considera que la periodista pot oferir "elements d'interès" als quals no va fer referència a la missiva davant les "exigències" que suposa declarar davant d'un tribunal.
"No es pot descartar que pugui oferir detalls o matisos que puguin resultar d'interès per a la investigació", conclou l'Audiència. La periodista explicava que Mazón va citar-la al restaurant El Ventorro per oferir-li la direcció de la televisió valenciana, un càrrec que va refusar. El dinar es va allargar perquè, segons relatava Vilaplana, es va acabar convertint en una "consultoria de comunicació" sobre els mitjans públics valencians.
La periodista detallava que en un moment, Mazón va començar a rebre diverses trucades, però el president valencià "no va mostrar mai inquietud". Aquesta part considerava que la informació que pugui tenir Vilaplana sobre les converses de Mazón amb Salomé Pradas, exconsellera d'Interior, podria ajudar a demostrar si ella i la seva exnúmero dos van desatendre les seves competències. La citació també compta amb el detall afegit que, per primera vegada, el tribunal posa el president valencià en el punt de mira.