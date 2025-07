L'exdirectora del CNI, imputada per quarta vegada per l'espionatge amb Pegasus

El jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha decidit investigar l’exdirectora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) Paz Esteban i tres directius de l’entramat empresarial NSO Group, així com la pròpia empresa, després que li ho ordenés l'Audiència de Barcelona, per espiar mitjançant Pegasus l'advocat de dirigents d'ERC Andreu Van den Eynde. És la quarta imputació per a l'exdirectora dels espies espanyols. Aquesta causa esdevé l’única en què s'investiga judicialment tant una exresponsable dels serveis d'intel·ligència d'un Estat com els alts càrrecs de l'empresa desenvolupadora de Pegasus. La jutgessa s'havia negat inicialment a investigar Esteban i els directius d'NSO, i només ho volia fer contra les empreses.

Aquesta decisió obre la porta a una nova oportunitat per a la desclassificació d’informació, un procés que depèn del Consell de Ministres i que ha estat, en la majoria de casos, bloquejat per la llei franquista de Secrets Oficials de 1968. Tot i algunes desclassificacions parcials, l'Estat continua sense aclarir aquest cas d'espionatge il·legal. Des de la publicació de l’informe de Citizen Lab i Amnesty International, que destapava l’espionatge amb Pegasus a 65 persones relacionades amb el moviment independentista, el Consell de Ministres ha tingut més de 100 oportunitats per decretar aquesta mesura.

Els empresaris investigats, Shalev Hulio, Omri Lavie i Yuval Somekh, van ocupar posicions de responsabilitat en les empreses NSO Group Technologies Limited, OSY Technologies i Q Cyber Technologies (en territori de la Unió Europea, Luxemburg) durant els anys dels fets investigats (2019 i 2020), en què l’advocat Andreu Van Den Eynde va ser presumptament espiat amb el programari espia Pegasus.