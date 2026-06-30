Llum Rodríguez promet treballar amb independència al capdavant de la Sindicatura de Comptes

Llum Rodríguez ha pres possessió com a síndica major de la Sindicatura de Comptes amb el compromís de "treballar amb rigor, professionalitat i independència" per contribuir a la millora del sector públic. "Volem que la Sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als ens fiscalitzats i a la ciutadania", ha dit en un acte que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat aquest migdia. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la Sindicatura de Comptes com a "garantia de transparència i confiança cap a les institucions". Així mateix, ha destacat que per primera vegada estarà encapçalada per una dona. "Les institucions de control com la Sindicatura són essencials per enfortir la democràcia", ha afegit. Rodríguez ha pres possessió després que Miquel Salazar renunciés al càrrec al maig per motius personals.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Govern admet que la xifra de migrants regularitzats a Catalunya superarà les previsions Bernat Surroca Albet\r\n\r\n