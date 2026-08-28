Marlaska crida a la «calma» mentre creix la tensió a Ceuta

La tensió no para de créixer a Ceuta, i més després dels enfrontaments violents d'aquesta nit entre alguns veïns i els migrants que acampen a la platja del Trampolí. Amb el polvorí de la ciutat a punt d'explotar, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha fet una crida a la "calma" i a frenar la violència per evitar que es tornin a produir imatges com les de les darreres hores, on alguns veïns de la ciutat autònoma han cremat els assentaments de migrants a la platja.
"Crido a la calma i a un cessament de qualsevol tipus de violència, perquè la violència no és el camí per a resoldre cap problema amb la complexitat i amb l'empatia absoluta amb la ciutadania de Ceuta", ha dit en la seva compareixença davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats. En aquest sentit, el ministre ha condemnat els discursos d'odi de la ultradreta, "i també la dreta", que busquen la crispació social i estigmatitzar a persones vulnerables parlant de "invasors" i cridant a la "caça de l'immigrant": "Es necessita responsabilitat, serenitat i sentit d'Estat", ha subratllat Marlaska, responent a les paraules dels populars, especialment a les de l'expresident José Maria Aznar.
El ministre de l'Interior també ha aprofitat la compareixença a la cambra baixa per anunciar que ha sol·licitat finançament europeu per a invertir 35,6 milions a Ceuta destinats a l'allargament dels espigons fronterers del Tarajal i Benzú, entre altres mesures estructurals "extraordinàries" que evitin futures entrades massives com la que es va viure fa un mes. El pla inclou la instal·lació d'un sistema permanent de contenció marítima mitjançant boies fondejades i la construcció d'un nou Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers (CATI) de caràcter permanent per a 800 persones, tot això cofinançat al 90% per la Unió Europea a través de l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats.
El ministre ha aprofitat per a recordar que des de 2018 aquest departament ha invertit ja a Ceuta 34,4 milions d'euros destinats a l'enfortiment de la seguretat del perímetre fronterer i ha citat la segona fase del Pla d'Infraestructures de Seguretat de l'Estat (2026-2034), que destinen 66,6 milions d'euros per a la construcció d'una nova Direcció Superior de la Policia -23,4 milions d'euros- i una nova Comandància de la Guàrdia Civil, amb 43 milions d'euros.
Marlaska defensa la gestió de la crisi
El ministre de l'Interior ha tornat a defensar la gestió de la crisi per part del govern espanyol. Marlaska ha apuntat que va haver-hi un primer reforç "immediatament després" de tenir coneixement de la sentència del Tribunal Suprem, notificada el 8 de juliol, que impedia aplicar el mecanisme de rebuig en frontera als immigrants que accedien nadant, amb la incorporació de 70 guàrdies civils, tant en el clos com en el control fronterer marítim.
Aquest reforç es va intensificar "hores després" de l'entrada massiva del 30 de juliol, incloent-hi el desplegament de les forces armades. En concret, ha indicat que les plantilles de Policia i Guàrdia Civil a Ceuta ja s'havien incrementat un 16,3% respecte a 2018, si bé ara compten amb més de 1.600 efectius: 300 agents addicionals de Policia i 250 de la Guàrdia Civil. A més, també des del mateix 8 de juliol la Guàrdia Civil va comptar amb set embarcacions per a tasques de vigilància marítima, entre altres mitjans de suport com a helicòpters i drons o la instal·lació del sistema de contenció marítima mitjançant boies i del Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers (CATI) provisional del Tarajal.
"L'ocorregut a Ceuta entre els dies 30 de juliol i 1 d'agost constitueix un dels majors desafiaments recents en matèria de gestió fronterera i migratòria als quals s'ha enfrontat el nostre país", ha sostingut Marlaska, que s'ha compromès a tramitar "al més aviat possible" per a tramitar les sol·licituds d'asil o d'expulsió o retorn dels migrants: "Aquest Govern i també el Ministeri de l'Interior ha estat, està i estarà sempre a Ceuta", ha conclòs el ministre.