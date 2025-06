Mazón demana a Sánchez que convoqui eleccions mentre es nega a assumir responsabilitats per la dana

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha demanat a Pedro Sánchez que convoqui eleccions perquè hi puguin haver pressupostos que contemplin un pla de suport que acceleri la reconstrucció pels danys que va provocar la dana. En una roda de premsa posterior a la conferència de presidents al Palau de Pedralbes de Barcelona, Mazón ha criticat que la majoria parlamentària que dona suport a Sánchez sigui incapaç d'aprovar uns comptes.

La petició de Mazón a Sánchez de convocar eleccions per accelerar la reconstrucció de la Comunitat Valenciana contrasta amb la seva voluntat de mantenir-se al càrrec i de no assumir responsabilitats per la seva gestió de la riuada, que va deixar més de 200 víctimes.

Sobre la polèmica lingüística que ha planat durant tota la reunió de presidents autonòmics d'aquest divendres a Barcelona, Mazón ha dit que és una "llàstima i una pena" que, davant de totes les "urgències" que hi ha a la seva comunitat i arreu de l'Estat, la notícia sigui "si pinganillo sí o pinganillo no". Així, ha assenyalat el president Salvador Illa i el lehendakari Imanol Pradales per haver posat la qüestió sobre la taula, i ha negat que l'autora de la discrepància hagi estat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.

"Jo puc parlar valencià, però la millor manera d'entendre'ns és amb la llengua comuna", ha conclòs en referència al castellà Mazón, que ha dit també que si es necessita un "telèfon" per comunicar-se dins la mateixa sala, hi ha un "problema".

Finalment, ha lamentat que marxa de la conferència "sense resultats" i ha acusat Pedro Sánchez de "dir que no" a totes les propostes que han fet les comunitats governades pel PP: "La resposta ha estat que no".