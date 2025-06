Pedro Sánchez ha avisat els presidents autonòmics del PP durant la cimera de presidents -que està en marxa al Palau de Pedralbes- que no avançarà la convocatòria d'eleccions, responent així a la demanda dels popularsque dissolgui les Corts. Segons fonts de la Moncloa, el president espanyol ha comunicat la seva intenció de "respectar els temps de la democràcia i celebrar les pròximes eleccions l'any 2027, quan toquen". Ho ha dit després que Adrián Barbón, president asturià, hagi demanat celebrar a Astúries la pròxima conferència de presidents. En aquest sentit, Sánchez ha agraït l'oferiment i ha animat la resta de comunitats a presentar també les seves candidatures perquè, com no s'avançaran les eleccions, hi haurà temps per celebrar-les.

Tot plegat, en un clima d'alta tensió provocat pel PP i Isabel Díaz Ayuso per l'acció de govern de Sánchez, els pactes amb els independentistes i l'ús de les llengües oficials diferents del castellà. Tant Illa com Pedro Sánchez han verbalitzat que utilitzar el català és símbol "de pluralitat i entendre-ho és entendre Espanya", un "país que integra i no exclou". I Ayuso, que havia amenaçat de marxar de la reunió si no es parlava castellà, ha complert: ha sortit de la sala quan el lehendakari ha parlat en euskera i Illa ha parlat català.

Més enllà del català, la reunió de presidents ha estat un camp de batalla per la posició dels barons del PP que, sota el lideratge d'Ayuso i l'aval de Génova, havien previst rebentar la reunió per desgastar Sánchez i escenificar el seu rebuig a les propostes que arribin de Catalunya fruit de pactes independentistes, començant pel finançament. En les reunions preparatòries ja es va veure l'actitud obstruccionista dels populars, que finalment han aconseguit que la Moncloa cedeixi i accepti tots els seus temes a l'ordre del dia, tot i que en un principi la prioritat havia de ser l'habitatge.