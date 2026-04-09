Més detalls del front d'esquerres: Montero proposa que el lideri Podem a l'Estat i ERC a Catalunya

L'eurodiputada de Podem Irene Montero ha defensat que l'aliança amb el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, hauria d'estar "impulsada" per ERC a Catalunya i per Podem a l'Estat. En una entrevista a Ser Catalunya, Montero ha dit que en l'acte d'aquesta tarda amb Rufián expressaran la "voluntat ferma de fer equip" en una aliança electoral per tenir una "esquerra forta". L'eurodiputada de Podem ha afirmat que hi ha "diferents fórmules d'articular la cooperació", sense detallar quina hauria de ser, i ha dit estar "disposada" a ser la candidata en les eleccions espanyoles.
Preguntada sobre el posicionament d'ERC respecte a la proposta de Rufián, Montero ha dit que cal ser "respectuosos" i fer "passos". "És important fer-ho bé i amb respecte", ha dit l'eurodiputada de Podem, que ha remarcat que l'acte d'aquesta tarda servirà per "veure com respira la gent" i "ajustar i donar forma" a aquesta aliança. Montero ha evitat dir si n'han parlat amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, però ha assenyalat que "mai han deixat de tenir contacte amb ERC".
Montero ha defensat l'aliança amb Rufián perquè "emociona moltes persones" d'arreu de l'Estat i ha reivindicat que "és necessari tant si dona vots com si no". Tampoc ha concretat què passarà amb l'aliança amb Sumar per "no dir res que pugui dificultar el camí".
Sobre la llei per al traspàs de competències en immigració a Catalunya, l'eurodiputada de Podem ha insistit que cal "modificar les coses que són racistes" per poder donar-li suport i ha remarcat que tenen "converses de totes les maneres necessàries perquè pugui, si pot ser, arribar a bon port".