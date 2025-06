Més problemes per a Pedro Sánchez: el jutge demana al Suprem la imputació de Félix Bolaños

La justícia no dona cap tipus de treva a Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado, encarregat d'investigar Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, ha demanat al Tribunal Suprem que imputi el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, en apreciar indicis dels delictes de malvesació i de fals testimoni. Per què? Per la contractació de la secretària de Gómez, que ja va portar Bolaños a declarar davant de Peinado. La petició elevada al Suprem arriba dies després de l'esclat del cas Cerdán, que ha sacsejat els fonaments del PSOE i ha posat al radar una presumpta trama de corrupció en la qual hi ha iimplicats, també, José Luis Ábalos i Koldo García.

Hi haurà ampliació.