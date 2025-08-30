«Millorar els serveis públics» i «prosperitat»: els objectius del nou curs d’Illa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet aquest dissabte un "balanç positiu" de la III Trobada del Govern, celebrada a Arnes (Terra Alta). En una compareixença des de Móra d'Ebre, on ha inaugurat el nou bloc quirúrgic de l'hospital, Illa ha destacat que les reunions amb els consellers han servit per fixar "objectius específics per al curs polític".
Segons ha remarcat Illa, el Govern estarà "molt centrat en la millora dels serveis públics". El president ha destacat que cal "generar prosperitat", també al territori, i fer-ho "ben fet". Illa ha enviat un missatge de suport als treballadors, dient que "les obres són importants, i les infraestructures també, però sense persones que les facin funcionar no serveixen per a res".
La referència a la necessitat de reforçar els serveis públics del país, ha servit Illa per destacar la reforma del bloc quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Una obra que ha suposat una inversió de 5,2 milions d'euros. Amb aquests recursos, ha recordat, s'han renovat dos quiròfans i introduït millores a les instal·lacions de l'àrea quirúrgica. Les obres, que van començar l'octubre de l'any passat, s'han desenvolupat en tres fases.
Pla pels incendis de sisena generació
D'altra banda, el Govern està preparant un pla d'actuació per millorar la gestió forestal del país. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Panque, ha assenyalat que el pla inclourà mesures reactives que han de ser aplicables ja de cara a la pròxima campanya, i també d'altres pensades a mitjà i llarg termini per "deixar Catalunya preparada" per fer front als incendis de sisena generació. Paneque ha explicat que caldran "modificacions normatives" que s'anunciaran més endavant, probablement un primer decret.
Illa ja va parlar, divendres, d'un "canvi de mentalitat" en política forestal. Ho vol fer amb una gestió "competent" de la gran quantitat de massa boscosa que hi ha a Catalunya. "Un 65% del territori, hi ha massa bosc", va reblar el president, que opta per fer "decréixer" aquesta massa forestal -més 3.000 hectàrees- i per una acció continuada basada en la "cultura de prevenció i de protecció dels fenòmens climàtics". "No es pot garantir el risc zero mai a ningú, per més riquesa i capacitat que tenim. Però sí que podem millorar i contribuir amb la cultura de la protecció", va afirmar.