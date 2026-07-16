Missatge d'Illa a la justícia espanyola: «Ja no hi ha cap impediment per aplicar l'amnistia»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest dijous a Palau per valorar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que ha avalat el gruix de la llei d'amnistia. "La sentència és explícita", ha remarcat el líder del PSC. "Europa diu sí a l'amnistia; Catalunya diu sí al futur. És una gran notícia", ha determinat Illa, que ha indicat que s'obre una nova etapa al país. "Què més cal per aplicar la llei sense subterfugis? No hi ha volta de full. La seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap impediment contra la plena aplicació de la norma", ha apuntat el president, que sosté que el temps els ha "donat la raó" en l'estratègia de "diàleg" i "retrobament".
"Les persones i formacions polítiques afectades per la llei hem de contribuir al futur del país amb els mateixos drets i deures", ha indicat el dirigent socialista, que ha demanat "cercar allò que uneix dins la diversitat" amb "acords a favor del progrés col·lectiu". "No permetrem que res nin ningú posi en risc el que ens ha costat tant de tenir", ha insistit el president de la Generalitat. "Catalunya ho té tot per fer realitat aquest futur", ha subratllat Illa, que ha tret pit de les dades econòmiques del país. Ja en castellà, s'ha dirigit a la resta de l'Estat per posar en valor l'aval europeu a l'amnistia i repetir el missatge que abans ja havia traslladat en català. Després també ha fet servir l'anglès.
Oriol Junqueras, president d'ERC, també ha valorat públicament la sentència comunitària. Acompanyat de la plana major del partit, el líder republicà ha fet un repàs de tots els principals noms que estan afectats encara per la no aplicació de la llei d'amnistia, aprovada fa dos anys al Congrés. "El TJUE ha parlat, i la sentència valida l'essència d'una norma que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític. La repressió mai no podia ser la resposta a un conflicte democràtic. L'amnistia és una victòria política de l'independentisme", ha remarcat Junqueras, que ha recordat que la llei s'hauria d'haver aplicat en un termini de dos mesos. "N'han passat més de 24", ha subratllat.
"Fa dos anys que el calvari judicial de moltes persones hauria d'haver acabat. I fa dos anys que alguns de nosaltres hauríem de poder fer política en igualtat de condicions", ha apuntat el líder republicà, que veu l'èxit de la llei com a "incomplet" perquè encara no s'ha aplicat del tot. "Després de la sentència d'avui, el debat és sobre la qualitat democràtica de l'Estat", ha determinat, al mateix temps que recordava l'aval ja rebut del Tribunal Constitucional (TC). "Què passa amb la democràcia espanyola? Els drets polítics no poden dependre d'una part de la judicatura", ha ressaltat Junqueras, que ha demanat als jutges que s'apartin de les qüestions polítiques vinculades al procés.
També ha tingut un moment per enviar un missatge al PSOE, sense citar-lo, per evidenciar que els "abusos" que es van produir contra els independentistes ara són denunciats per dirigents socialistes sota el concepte de lawfare. "Ara és el torn de l'Audiència Nacional, el Tribunal de Comptes, el TSJC i el Tribunal Suprem. I el TC ha de resoldre els recursos d'empara per aplicar la llei d'amnistia", ha indicat Junqueras. "Ja no hi ha excuses: els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. S'ha de tancar aquesta carpeta, no volem viure parlant només de repressió", ha apuntat el president d'ERC, que -com Illa- ha optat per un format sense preguntes del periodistes en acabar la intervenció.