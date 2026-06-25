Neix Impuls Nacional, un moviment de joves per «refundar» l'esquerra independentista

Refundar l'esquerra nacionalista catalana. Aquest és l'objectiu que es planteja un col·lectiu de joves anomenat Impuls Nacional que s'ha presentat aquest dijous a través de xarxes socials. Els impulsors es defineixen com un moviment que ambiciona "nacionalitzar i reorganitzar" l'independentisme d'esquerres. Es defineixen com a joves provinents de diverses tradicions polítiques de l'esquerra catalana que volen trencar amb "l'actitud de derrota i autoodi" que, consideren, s'ha instal·lat precisament en aquest espai. El projecte, que encara no s'ha decidit com es concretarà ni vol presentar les cares visibles, vol situar la classe treballadora catalana al centre vinculant-la amb el projecte nacional. "Llibertat i benestar material són les dues cares d'una mateixa lluita", apunten des dels creadors d'Impuls Nacional.
El col·lectiu planteja que aquesta reorganització de l'independentisme d'esquerres doti el moviment de "mentalitat guanyadora i acció directa" que, creuen, les forces actuals no ha pogut construir. Impuls Nacional considera que els catalans s'han convertit en minoria al seu territori i que estan abocats a un futur sense oportunitats pel fet de pertànyer a l'estat espanyol. Situen la responsabilitat en el marc polític nascut amb la Transició que, pensen, ha situat "l'exaltació de la debilitat i l'autoodi nacional" al centre. Els fundadors del moviment consideren que és hora de superar aquest pensament i de construir una alternativa política en un context actual molt complicat, en ple auge de l'extrema dreta a Catalunya, a l'Estat i a la resta d'Europa.
El moviment denuncia el model econòmic basat en el turisme de masses i la indústria agroalimentària precària, que expliquen que ha generat ocupació de baixa qualitat i que ha mobilitzat treballadors estrangers que, "per manca d'un context favorable, no troben vies d'integració" a Catalunya. "L'esquerra espanyola i les forces independentistes que s'hi han acostat el presenten com inevitable, però en realitat és el resultat d'una política deliberada per mantenir Catalunya econòmicament dependent i nacionalment feble", consideren des d'Impuls Nacional. De fet, situen aquest context com un episodi més de la "guerra tricentenària" de l'Estat que, segons diuen, té com a objectiu "l'anihilació" de Catalunya com a nació.
En la mateixa línia, el col·lectiu que crea Impuls Nacional carrega contra el fet que el Govern es prepari per la Catalunya dels deu milions d'habitants i els vint milions de turistes. Consideren que és un model que "destrossa la llengua, precaritza la classe treballadora i tanca la porta a l'accés a l'habitatge", fet que porta cap a la "destrucció nacional" emmascarada en el suposat progrés. Posen com a exemple la situació al País Valencià o a les Illes Balears, on la llengua cada cop pateix més per sobreviure als governs de PP amb Vox i on els autòctons cada cop tenen més dificultats per viure-hi. "Allà es veu amb nitidesa allò que Espanya té reservat per a Catalunya", apunten des d'Impuls Nacional, que critica la "submissió" de l'esquerra independentista i la incapacitat de crear una "alternativa real" que sigui mobilitzadora.
La recepta d'Impuls Nacional
Davant aquest escenari, Impuls Nacional es presenta com un "projecte generacional de llarg recorregut". Es defineixen com a joves polititzats durant el procés que ara plantegen un trencament amb els partits independentistes tradicionals. L'objectiu és bastir una" nova acció política" que retorni "l'autoestima" als catalans i forgi una "autèntica mentalitat guanyadora" a través de la construcció de poder real. L'organització s'ha presentat a les xarxes socials aquest dijous i ha obert una web perquè tothom qui vulgui s'hi adhereixi. Segons comuniquen els impulsors, ara el moviment desplegarà la seva estructura territorial i presentarà les primeres "eines d'acció directa" per fer arribar la seva proposta a tots els racons del país.