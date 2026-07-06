Nova petició de Junqueras a Sánchez: més marge de despesa per a Catalunya

Més marge de despesa per a Catalunya: aquesta és la petició que ha fet Oriol Junqueras a Pedro Sánchez en el marc de l'assignació del dèficit que farà el govern espanyol. El president d'ERC, en roda de premsa aquest dilluns, ha demanat que l'executiu sigui "raonable", fet que s'hauria de traduir amb que l'Estat apliqui els mateixos criteris a les administracions autonòmiques com fa Europa amb els estats membres. "Els sostres de dèficit que aplica cada administració no tenen perquè ser idèntics", ha demanat Junqueras. Un plantejament del president d'ERC que dista amb les intencions del Ministeri d'Hisenda, que volen situar el percentatge en el 0,1% actual que afecti totes les administracions autonòmiques d'igual manera.
Junqueras ha recordat que hi ha administracions estatals que estan en superàvit o en neutralitat pressupostària i que no necessiten assumir més dèficit perquè "han renunciat a finançar els serveis públics". En aquest sentit, ha dit que Catalunya "ni pot ni ha de renunciar" a finançar tots els serveis públics de la millor manera possible i per això ha demanat que l'assignació del dèficit es faci amb criteris diferenciats per a les comunitats. La petició sobre el marge de despesa s'uneix a altres elements ja pactats i que s'han de començar a desencallar aquest mes de juliol, abans de les vacances d'estiu. Una mena de superjuliol per als republicans en què Junqueras ha recordat que calen també avenços en la condonació del deute FLA i en el nou model de finançament.
Hisenda es manté en el 0,1%
Malgrat les demandes d'ERC, el Ministeri d'Hisenda es manté de moment en el 0,1% del PIB. Aquest és el percentatge de despesa que ha ofert aquest dilluns a les autonomies a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. "Aquest percentatge reflecteix que les comunitats no hauran de fer cap esforç fiscal durant aquest període, a diferència de l’Administració General de l’Estat", han ressaltat fonts del ministeri. Si aquest percentatge tira endavant (l'haurà de votar el Congrés i no té majoria garantida), el marge de dèficit per a les comunitats autònomes serà de 5.849 milions d’euros. “Votar en contra dels objectius implicaria que les comunitats haurien de fer un ajust de 5.849 milions d’euros”, avisen des del govern espanyol. D'altra banda, el ministre d'Hisenda, Arcadi España, ha traslladat a les autonomies que l'any 2027 rebran més recursos que mai. El finançament local, incloses les bestretes i la liquidació del sistema de finançament de 2025, superarà el 8%, segons fonts del Ministeri.
Al seu torn, la consellera d’Economia, Alícia Romero, ha ressaltat aquest dilluns que el tema central del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d’aquest dilluns no és el finançament, com demana el PP, sinó aprovar els objectius de dèficit i deute per preparar els pressupostos generals de l’Estat de 2027. “Avui el tema sobre la taula és un altre: és aprovar els objectius d’estabilitat pressupostària, i ja hi haurà temps per parlar del model de finançament”, ha destacat en declaracions a la premsa abans d’entrar a la reunió celebrada a Madrid amb el ministre d’Hisenda i tots els consellers d’Economia del règim comú. Segons ha dit, la reunió ha de servir per “començar el camí” cap a uns comptes que serien “una molt bona notícia”.
Junqueras apressa Sánchez amb el FLA i el finançament
"És un mes important perquè el govern espanyol ha de fer realitat molts dels compromisos que ha negociat amb ERC", ha assegurat Junqueras. La condonació del deute del FLA, una xifra que suposen un estalvi de 17.100 milions d'euros per a Catalunya, ha d'anar directament al Congrés perquè ja es va aprovar en un Consell de Política Fiscal i Financera anterior. En el tràmit parlamentari, Junqueras ha demanat "responsabilitat" a tots els partits, als quals ha receptat que "es deixin de baralles, retrets i amenaces", i també s'ha dirigit específicament a Junts: "Aquest oportunitat no es pot deixar escapar, i si algú no actua amb responsabilitat, la societat catalana n'ha de ser plenament conscient", ha dit el president d'ERC.
La pressió cap a Junts es fa extensible en el finançament. Junqueras ha recordat també que el mes de juliol és decisiu perquè s'ha de convocar un CPFF en què el govern espanyol presenti i aprovi el nou model de finançament que ERC va tancar al gener amb Sánchez. Són 4.700 milions d'euros més per a Catalunya que Junqueras vol que s'aprovin amb el nou model a la tardor perquè els recursos estiguin en mans de la Generalitat de cara al 2027. "Ningú es pot permetre el luxe de tirar 4.700 milions per la borda pels interessos del seu partit", ha reiterat Junqueras, que ha demanat ajuda als agents socials i econòmics perquè empenyin per aconseguir la llum verda al nou model de finançament.
Més enllà de les carpetes pendents de resoldre a Madrid, Junqueras ha reivindicat la "responsabilitat" d'ERC en l'aprovació dels pressupostos i l'ha comparat amb la "batalla partidista estèril" que, a parer seu, mantenen altres formacions polítiques. "Ens sentim amb la capacitat d'exigir tothom que es comporti amb la mateixa responsabilitat que fa ERC", ha reiterat el màxim dirigent republicà. En aquesta línia, ha carregat contra la "corrupció generalitzada" i ha lamentat que els casos que envolten el PSOE són "un desànim per a tothom" mentre també ha criticat que la dreta i l'extrema dreta en facin un ús "purament instrumental i partidista". "No tots som iguals", ha conclòs Junqueras, que ha recordat que ERC no ha tingut cap cas de corrupció en els 95 anys d'història.