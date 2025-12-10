Nova web de la Generalitat: aquests són els principals canvis al portal del Govern

Els usuaris que a partir d'ara entrin al portal web de la Generalitat, gencat.cat, hi trobaran un cercador d’informació dels serveis d’aquesta administració que els oferirà un resum generat per intel·ligència artificial (IA) i la llista de recursos. És un dels principals canvis del nou web del Govern, que separa en dos blocs la informació ciutadana de la institucional. La Generalitat ha volgut passar d’un model fragmentat de webs a centralitzar l’accés a la informació en un sol espai perquè sigui més simple, amb la idea que l’arquitectura digital “s’adapti a la ciutadania i no als departaments del Govern”. La transformació té un cost d’uns 4,7 milions d'euros i suposarà un estalvi anual de 700.000 euros sobretot per temes de manteniment.
El Govern ha estrenat aquest dimecres un portal renovat amb l’objectiu de facilitar la relació dels ciutadans amb l’administració i que l’accés a la informació sigui més ordenat i senzill. El desplegament del nou portal web s’emmarca en la reforma de l’administració per modernitzar els serveis públics i eliminar-hi barreres. “Un dels reptes que tenim és fer els tràmits i la comunicació més fàcils i, en aquest nou portal, hi centralitzem tota la informació del Govern”, ha destacat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, per explicar la transformació de l’ecosistema web de la Generalitat, que aquest any acumula una mitjana mensual de 26,4 milions de visitants.
La idea darrere el disseny de la nova estructura ha estat integrar en un portal únic la informació relacionada amb serveis i tràmits i la comunicació institucional. El model anterior, format per desenes de webs departamentals, temàtics i d’empreses públiques, generava duplicitats i dispersió de continguts, fet que podia dificultar trobar la informació necessària. “Els ciutadans accediran a la informació d'una manera clara, senzilla, entenedora, sense haver de navegar de departament en departament per poder cercar la informació”, ha ressaltat Dalmau.
En el bloc "Ciutadania", els usuaris hi trobaran el cercador basat en IA per millorar l’accés a la informació pública; alertes actives; informació considerada rellevant; actualitat i un accés directe als serveis i tràmits. Al bloc institucional, "La Generalitat", s’hi presenta la informació del Govern i dels departaments. El portal també inclou un espai amb les ofertes de treball i oposicions de la Generalitat i un cercador amb geolocalització per trobar les oficines d’atenció ciutadana i serveis públics més pròxims.
Menys webs i un estalvi de 700.000 euros
Aquesta ha estat la primera fase de transformació, amb la reorganització de la informació institucional, els continguts essencials per a la ciutadania i el nou cercador d’IA. Ara comença la segona fase, en què s’integraran continguts i serveis encara dispersos, s’incorporaran nous espais per a empreses, entitats i món local i migraran la resta de webs de l’ecosistema cap al nou portal. Es preveu que la segona fase acabi el juliol de l’any que ve. Quan hagi acabat la transformació, la Generalitat haurà passat de tenir 137 webs a 74, de manera que el web matriu haurà integrat els continguts de les 63 restants. En total, la transformació haurà tingut un cost d’uns 4,7 milions d’euros, repartits entre el desenvolupament, llicències i migració.
A partir del 2027, els responsables de la transformació preveuen un estalvi econòmic de prop de 700.000 euros respecte al 2023, l’últim any sense despeses associades al projecte del nou gestor de continguts, ja que entre el 2024 i el 2026 conviuen l’antic i el nou. Així, es calcula que es passarà d’uns 2,6 milions d’euros a 1,9 anuals i la diferència és sobre els costos de manteniment recurrent, infraestructura i llicències de la plataforma de gestió de continguts.
Una vintena de ciutadans posen a prova la nova web
Fa uns dies, una vintena de ciutadans voluntaris van poder fer proves amb la nova web i hi van plantejar aportacions, en el marc dels espais d’Experiència Ciutadana. Un d’aquests participants va ser el Ventura, usuari freqüent de webs de les administracions i d’aquí la motivació per testar la nova pàgina. Aquest voluntari sospesa que, si bé als que dissenyen les webs els pot semblar “intuïtiu” navegar-hi, aquesta no sempre és l’experiència dels usuaris que hi entren de forma més esporàdica. “La meva intuïció no és la mateixa que la dels dissenyadors de webs. Aquests tests van bé perquè els posem a prova”.
La Cristina, que era la primera vegada que participava en una sessió com aquesta, creu que, a primer cop d’ull, la nova web és “clara” i “esquemàtica” i espera que les aportacions que facin aquests voluntaris siguin escoltades. “Segur que hi ha coses a revisar i per això estem aquí. Ens agrada ser escoltats”, recalca. Al seu costat, la Míriam coincideix en el paper de la participació ciutadana: “És una manera de no només queixar-nos, sinó de participar prèviament quan en tenim l’oportunitat. Ara, a veure si ens escolten, perquè de vegades també costa que tinguin en compte les nostres decisions”. La Míriam també destaca la importància de l'usabilitat de les webs, sobretot dels serveis públics. En els espais d’Experiència Ciutadana, hi ha més de 6.000 persones voluntàries inscrites i, d’aquestes experiències, en surten informes amb recomanacions concretes.