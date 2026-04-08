Ofensiva de Junts contra «l'infern fiscal» català

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reclamat aquest dimecres una "rectificació" al president Salvador Illa que impliqui un "canvi de rumb" a tots nivells. Una possibilitat remota, ha indicat el dirigent independentista, perquè el PSC té un acord amb ERC i els Comuns que impedirà necessitats inajornables -segons Turull- com ara una baixada d'impostos destinades a mitigar "l'infern fiscal" que es viu al país. "Hi ha comunitats que es poden permetre coses amb la solidaritat dels catalans", ha indicat. Pel que fa a l'habitatge, ha assegurat que no es pot generar "inseguretat jurídica" als propietaris, i considera que es veu amb més simpatia "qui ocupa". "Criminalitzen els propietaris", ha dit.
Turull ha posat l'èmfasi en la necessitat de "cuidar" la classe mitjana. "És la millor manera de tenir eines per protegir la cohesió social", ha apuntat el dirigent de Junts, que veu com aquest segment social està "ofegat". "L'esforç fiscal no té retorn en forma de serveis públics de qualitat. Hi ha sensació d'abandonament i desesperança, que té molt a veure amb un model fiscal que els empobreix", ha remarcat l'exconseller de la Presidència, que veu un "estat d'ànim" que consisteix en una "angoixa" per la constatació que les noves generacions viuran pitjor que els seus pares. "Davant d'aquest fenomen, no podem caure en la resignació ni en el conformisme. Seria letal per a tothom", ha radiografiat.
"L'IRPF ha pujat un 14% i la inflació, un 18%. L'Agència Tributària diu que ets ric, però no és així. El resultat és molt clar: sous estancats i famílies amb menys renda disponible. No pot ser que els autònoms siguin tractats com a sospitosos habituals", ha ressaltat Turull, que ha carregat contra la "cultura del subsidi". En aquest punt, ha demanat a Illa que abaixi la pressió fiscal. "Cal deflactar l'IRPF perquè els ciutadans ho notin a la nòmina", ha remarcat, al mateix temps que ha defensat la supressió de l'impost de successions i de donacions per "no penalitzar l'esforç" familiar. També ha recalcat la necessitat de reformular l'impost de societats per "millorar la competitivitat" de les empreses.
Turull també ha demanat que existeixi un IPC català per tal d'adaptar millor les condicions de vida de la ciutadania. "Qui de debò sustenta l'estat del benestar és la classe mitjana i treballadora", ha remarcat el secretari general de Junts, que ha lamentat que hi hagi discursos progressistes que divideixin el món entre "pobres i rics". "El model de fiscalitat intenta pal·liar el dèficit fiscal", ha remarcat Turull, que ha demanat "ser el màxim d'exigents". En habitatge, ha lamentat que es "carregui" en els propietaris la problemàtica de l'habitatge. Preguntat sobre el Govern, ha destacat que llla lidera l'executiu amb "menys personalitat" dels últims anys perquè està al servei, ha dit, del PSOE.
Pel que fa als pressupostos de la Generalitat, ha tancat la porta a fer-hi costat perquè "incorporen les polítiques d'Ada Colau". "Si llla vol el nostre suport ha de rectificar el rumb, deixar de convertir Catalunya en un infern fiscal i no tenir menyspreu per la llengua. Si parlem d'acords de país, és hora de tornar a defensar la nació, el concert econòmic, les nostres institucions i les classes mitjanes i treballadores", ha apuntat Turull. "La situació del país és de cruïlla, de refundació. Les joies de la corona estan trontollant, però hi ha oportunitats", ha reivindicat el secretari general de Junts, que ha equiparat la situació a la que vivia el país l'any 1980, en les primeres eleccions després de la dictadura.
L'encarregat de presentar Turull ha estat Jaume Casañas, alcalde de Cunit, que ha lamentat l'existència de "dues realitats paral·leles" entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la resta del país. "Amb qui parla el Govern quan hi ha un problema a la Catalunya Central? O al Penedès? Estem despullats. Això afecta la nació, i d'aquí a trenta anys ens podem trobar amb dues Catalunyes. Sempre hem estat un únic país amb una capital forta, i hem de trobar un model de futur. Com a geògraf, crec que tindrem problemes com a nació", ha remarcat Casañas, que és la cara visible d'Impulsem Penedès. Es tracta d'unes de les plataformes que es presenten amb Junts a les eleccions municipals.
Turull ha estat acompanyat pel president del Parlament, Josep Rull, i també per l'expresident Artur Mas, a banda d'una nodrida representació dels principals dirigents de Junts, entre els quals la líder a Madrid, Míriam Nogueras, o el vicepresident Antoni Castellà. Albert Batet, adjunt a la presidència de Junts, i Mònica Sales, al capdavant del grup parlamentari, també han assistit a l'Hotel Palace. Candidats municipals com Ramon Bacardit -Manresa- tampoc s'han perdut la intervenció de Turull, escoltada amb atenció per Francesc Homs, exconseller de la Presidència, i Germà Gordó, exconseller de Justícia. Camil Ros, de la UGT, i Antoni Cañete, de Pimec, s'han assegut a la taula presidencial.