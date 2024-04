El Parlament salva 2.000 milions dels pressupostos del Govern en ple clima preelectoral

S'apropen les eleccions i el Parlament treballa a mig gas, però el país i la situació de sequera obliguen a continuar prenent decisions. La diputació permanent ha convalidat aquest divendres el decret del Govern per desbloquejar un suplement de crèdit de 1.850 milions d'euros per atendre els increments de despesa davant la no aprovació dels pressupostos de 2024. El decret ha tirat endavant amb els vots del PSC, ERC, Junts, els comuns, l'abstenció de la CUP, PP i Ciutadans, i l'oposició de Vox. El debat s'ha dut a terme en un clima d'intercanvi de retrets i acusacions d'"irresponsabilitat", que no es pot desvincular de les eleccions que hi ha a l'horitzó. En la sessió també s'han aprovat 145,2 milions d'euros per fer front a la sequera.

El Govern va aprovar el decret en la reunió d'aquest dimarts. La mesura ha de permetre garantir els serveis bàsics, segons va detallar la portaveu, Patrícia Plaja. La consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, ha comparegut al Parlament per donar els detalls de la mesura, que permet compensar parcialment l'augment de despesa prevista en els pressupostos, que l'executiu estimava en 3.200 milions d'euros. "Farem tots els esforços per afectar el mínim possible els serveis públics", ha dit Mas Guix.

La consellera ha tornat a recordar que els pressupostos eren bons i ha lamentat que alguns grups frivolitzessin amb les conseqüències de no aprovar-los. "Algunes formacions han actuat en lògica de partit i no de país; no és la manera com hem d'entendre la política", ha lamentat, i ha constatat que moltes qüestions importants "hauran d'esperar". Mas Guix detallat tot allò que no es podrà fer per la no aprovació dels pressupostos, i ha demanat "reconstruir confiances per construir consensos". Així, ha agraït el suport dels grups que avalaran aquest suplement de crèdit. La consellera també ha ressaltat la importància d'una reforma del model de finançament i ha instat la resta de grups a estar a l'altura per defensar aquesta qüestió.

El decret cobreix increments retributius i compromisos de despesa que no poden ajornar-se. La majoria dels diners es destinen al Departament de Salut, uns 734 milions d'euros, i al Departament d'Educació, amb 261 milions d'euros. La diputada d'ERC Raquel Sans ha aplaudit la feina de la consellera per intentar trobar els recursos, i ha criticat la irresponsabilitat de Junts i els comuns per no avalar al seu moment els pressupostos del Govern. "El que es rescaten són els serveis públics, no el Govern", ha dit Sans.

El PSC veu insuficient el suplement

Els grups no han escatimat crítiques al Govern i han retret a la consellera la manca d'autocrítica. El diputat del PSC Raúl Moreno ha dit que aquest suplement de crèdit només servirà per "aixecar la persiana" i ha lamentat que més de la meitat dels diners aniran a increments de despesa de personal, al funcionament ordinari de la Generalitat i a donar sortida als acords assumits per l'executiu. "No serviran per nous serveis o millores", ha criticat, i ha dit que aquests diners "queden molt lluny" del que preveien els pressupostos. Amb tot, els socialistes, que ja tenien un acord amb el Govern per als comptes, hi donaran suport "per responsabilitat".

La diputada dels comuns Jéssica Albiach ha recordat que el "fracàs" dels pressupostos del Govern no havia d'implicar que els recursos quedessin bloquejats. "Es demostra que es podien posar al servei de la ciutadania i complir els compromisos", ha afirmat, i fer-ho sense avalar l'ampliació del Prat o el Hard Rock. Albiach ha criticat la manca de lideratge del Govern i ha situat Aragonès com el màxim responsable que no hi hagi pressupostos. "Votarem a favor, però costa fer-ho després de la seva intervenció", ha criticat la portaveu dels comuns.

Junts titlla el Govern d'"incompetent"

El diputat de Junts Francesc de Dalmases ha lamentat que el Govern "va lent, va tard i va sol" i ha titllat l'executiu d'"incompetent". Amb la mirada posada al 12-M, el diputat ha tret pit de la feina de Junts per negociar a Madrid i ha criticat la poca ambició d'ERC per l'amnistia o Rodalies. Sobre la qüestió, Dalmases ha lamentat que el Govern no negociés correctament els pressupostos. De tota manera, la formació independentista també ha avalat el decret, per no perjudicar els serveis públics.

El diputat de la CUP Xavier Pellicer també ha dit que el decret "va tard" i no aborda qüestions de fons sobre model de país. "Tapa uns forats que són importants", ha afirmat. Pellicer ha justificat l'abstenció de la CUP per una partida de més de 200 milions destinada a la Fira, cosa que no agrada a l'esquerra independentista. Ciutadans i PP també s'han abstingut, i Vox ha votat en contra.

Més diners per la sequera

La diputació permanent també ha aprovat el decret llei per garantir 145,2 milions d'euros en inversions i ajudes per pal·liar la situació de sequera. Els grups de PSC, ERC, Junts i En Comú Podem han votat a favor del decret, CUP, Ciutadans i PP s'han abstingut, i en contra ho ha fet l'extrema dreta de Vox.

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha destacat que el decret permetrà assegurar les inversions previstes pel 2024, tant per a obres d'emergència com per assegurar el proveïment d'aigua. Mascort ha afirmat que es tracta d'un decret "prioritari i inajornable". L'oposició ha aplaudit que la mesura serveixi per pal·liar els efectes de la sequera, però també han criticat que les ajudes arribin "tard".