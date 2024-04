El president del Cercle d'Economia defensa que ara «no toca» fer un referèndum

El referèndum ha guanyat protagonisme en els darrers dies de precampanya. El president de la Generalitat i candidat d'ERC, Pere Aragonès, el va tornar a posar sobre la taula la setmana passada en la presentació de l'últim informe vinculat a la proposta de l'acord de claredat i aquest dilluns ha defensat al Senat que la votació s'acabarà produint, un cop enfocat el recorregut de l'amnistia. Però l'aposta pel referèndum que fan els partits independentistes no compta amb l'aval el món econòmic català. Almenys, no del Cercle d'Economia. El president de l'entitat, Jaume Guardiola, ha afirmat aquest dilluns que ara "no toca" explorar una votació sobre l'autodeterminació a Catalunya.

En una entrevista al programa Aquí Catalunya de Ser Catalunya, dirigit i presentat per Pablo Tallón, Guardiola ha insistit que "en aquests moments de la història" la prioritat no ha de ser un referèndum. El president del Cercle d'Economia ha raonat que, al mateix temps, el Govern reclami aquesta votació sobre l'estatus de Catalunya i reclami la negociació d'un finançament "singular" per al país. "Nosaltres creiem que, efectivament, propostes de solució de canvi del marc de finançament poden requerir algun tipus de consulta, però no apostem per un referèndum d'autodeterminació", ha expressat.

Guardiola també s'ha pronunciat sobre la llei d'amnistia. El Cercle d'Economia ja va avalar la norma, però amb condicions. En una nota d'opinió difosa l'octubre passat, l'entitat s'hi va mostrar favorable si quedava vinculada a la renúncia de la unilateralitat, i va insistir que veia "inviable" un referèndum. Ara, Guardiola ha admès que no esperava els "nivells de crispació" actuals, però ha apuntat que espera que l'amnistia contribueixi a obrir un període que permeti a Catalunya superar els dèficits acumulats durant el procés.