Pressió a Junts perquè no culmini el trencament amb Sánchez

Pressió a Junts perquè no trenqui amb Pedro Sánchez. A l'espera de la decisió del partit, reunit a Perpinyà aquest dilluns, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el PSC, ERC i els Comuns han reclamat als de Carles Puigdemont que no facin cap moviment que apropi un govern del PP i Vox a la Moncloa. Ha obert foc Illa a primera hora, reclamant "sensatesa" als juntaires, i s'hi han afegit els principals grups del Parlament. "Sánchez està complint els compromisos fins on pot arribar", ha assenyalat el president en una entrevista a RTVE.
Puigdemont ha comunicat a la direcció la decisió trencar amb Sánchez, una decisió que se sotmetrà a una consulta a la militància. L'argument és que el president espanyol no ha complert els acords que es van subscriure fa dos anys, començant per l'amnistia, que no s'ha aplicat a Puigdemont, però també amb l'oficialitat del català a Europa, la delegació de competències en immigració o l'enduriment del codi penal per fer front a la multireincidència. Són qüestions en què Sánchez ha fet passos, però que en el compliment definitiu no depenen exclusivament d'ell. L'amnistia, sense anar més lluny, està a la taula dels tribunals.
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha dit que el govern espanyol és “un bon govern” que ha aconseguit millores “objectives” per a la vida dels catalans, com ara en el desenvolupament econòmic, l'ocupació o el lideratge internacional, així com canvis legislatius que són positius per a la ciutadania. “El govern espanyol està complint els compromisos amb Junts”, ha insistit Moret, si bé en els més importants no s'ha acabat de culminar. “Esperem que Junts actuï amb sensatesa i pensi en els catalans i no per criteris partidistes”, ha reblat. A Pallars hi ha la sensació que la decisió de Junts es mou, també, pel temor al creixement d'Aliança Catalana.
ERC ha recordat a Junts que els interessos de Catalunya no es defensen "sols", quan hi ha sobre la taula qüestions com el finançament singular o carpetes obertes que millorarien l'autogovern de Catalunya, com la delegació de les competències en immigració. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha dit que ells no s'aixecaran de cap negociació.
Els Comuns, al seu torn, han brandat l'espantall d'un govern del PP i Vox, que tindria més opcions d'arribar a la Moncloa si cau Sánchez. Segons Gerardo Pisarello, seria un "error" i un "enorme retrocés" facilitar un govern de l'extrema dreta. "En què beneficiaria Junts i, sobretot, Catalunya?", s'ha preguntat el dirigent dels Comuns, que ha reclamat a Junts que no s'allunyi de la majoria de la investidura per "assumir" el programa d'Aliança Catalana. La decisió final la tindrà la militància juntaire.