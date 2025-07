Primer pas perquè l'ICF es converteixi en un banc públic

El Govern ha autoritzat aquest dimarts a l'Institut Català de Finances (ICF) perquè creï una societat mercantil i pugui treballar com a entitat de crèdit. És el primer pas, doncs, perquè l'ICF pugui convertir-se en un banc públic de foment, una demanda històrica de la Generalitat i pactada entre ERC i el PSC per a la investidura de Salvador Illa.

Faltarà encara que rebi la llicència bancària de les autoritats europees i espanyoles, i no hi ha un termini previst en aquest sentit. "Aquest banc públic de promoció crea subjecte a les autoritzacions administratives, però és un primer pas decidit", ha indicat la portaveu, Sílvia Paneque.

Quan pugui actuar com a banc, l'ICF podrà donar crèdit sobretot a petites i mitjanes empreses, i atorgar finançament a persones físiques, com ara en el marc del fons d'emancipació per comprar un primer habitatge. També permetrà que l'Institut tingui accés al fons del Banc Central Europeu i canalitzar ajudes, millorar operativitat i reforçar el paper en l'àmbit de l'economia catalana.

"Hi ha bones perspectives per pensar que això pot ser una realitat", ha indicat Paneque, respecte a la fitxa bancària. La portaveu ha explicat que en les converses que s'han mantingut s'ha insistit en la necessitat de tenir una banca pública per resoldre les mancances que pot tenir el mercat privat.

El fet que l'exministre socialista José Luís Escrivà sigui el governador del Banc d'Espanya hi ajuda, perquè "coneix la realitat", segons ha detallat Paneque.