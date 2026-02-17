Primera crisi greu al govern d'Ayuso

El cessament del conseller d’Educació de la Comunitat de Madrid, Emilio Viciana, ha obert la primera gran crisi del govern d’Isabel Díaz Ayuso. La seva sortida i el nomenament en el seu lloc de la viceconsellera Mercedes Zarzalejo ha provocat la dimissió com a diputats a l’Assemblea de Madrid dels portaveus d’Educació, Pablo Posse; Joventut, Carlota Pasarón, i Família i Assumptes Socials, Mónica Lavín. És una situació inaudita per Ayuso, que controla amb mà de ferro l’executiu i el PP madrileny.
La gestió de Viciana arrossegava un fort desgast, en bona part per les dificultats de tirar endavant una llei d’universitats que havia indignat el sector. Els rectors universitaris s’havien queixat dels greus problemes de finançament que pateixen els estudis universitaris i d’aspectes del text que obrien la porta a la prohibició de determinats actes de protesta. Es considera imminent la sortida per destitució de diversos directors generals de la conselleria, com el responsable d’Universitats, Nicolás Casas.
El grup apartat era conegut en els cercles del PP madrileny com els pocholos, per la seva imatge pija. Ayuso s’havia anat allunyat d’un Viciana a qui veia incapaç de desbloquejar la llei d’universitats. Ara, ha optat per col·locar una persona totalment fidel i considerada de l’ala més dretana de la formació. Zarzalejo és una criatura del PP més ayusista i s’havia foguejat en la suposada investigació d el’Assemblea sobre els vincles entre la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la Universitat Complutense.