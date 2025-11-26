Primeres imatges del reservat del Ventorro on Mazón i Vilaplana van dinar per 165 euros

La jutgessa de Catarroja continua amb les indagacions sobre el paper de Carlos Mazón durant la dana. I aquest dimecres ha obtingut una de les imatges més buscades: el reservat del Ventorro. El propietari del restaurant ha entregat dues fotografies, el pla amb les mides del reservat i la factura del llarg dinar. Es tracta d'una habitació amb grans finestrals i cortines, una taula ovalada al centre amb diverses cadires i, al costat, una butaca i un petit moble. La dependència té una porta d'accés per la qual només entrava l'amo del restaurant durant l'àpat del tràgic 29 d'octubre del 2024.
Per què són importants aquestes imatges? La jutgessa de Catarroja vol conèixer les mesures i els detalls del reservat per saber si Vilaplana podia sentir les trucades per les limitacions físiques de l'espai. Cal recordar que la periodista va declarar que no arribava a sentir les converses de Mazón perquè, cada cop que el trucaven, ell es feia a un costat de la sala i no li transmetia res d'allò que parlava. "No vaig sentir ni la paraula pluja, ni emergència, ni dana", va dir Vilaplana davant la magistrada que investiga la gestió del temporal.
Un dinar de 165 euros
L'amo del Ventorro també ha aportat la factura de l'àpat, emesa a nom del PP i per a la taula 106. Concretament, Mazón i Vilaplana van dinar dos "menús concertats" que, conjuntament, van tenir un preu final de 165 euros. La jutgessa no pot investigar Mazón per la seva condició d'aforat com a diputat, però justifica la recaptació d'aquesta informació perquè com a president valencià podia donar ordres a la gran investigada per la causa, la consellera d'Interior del moment, Salomé Pradas.
Respecte de la petició de la fotografia de la sala reservada, la jutgessa la va admetre per la "necessària valoració de la possibilitat d'escoltar, pels qui es trobaven en aquesta sala, els comentaris o les converses que hagués pogut efectuar Mazón". Amb la mateixa motivació, i atès que la fotografia "per si sola no permet determinar la mida exacta de la sala", considerava que era "precís" que es facilitessin les mesures "d'ample i de llarg de la sala on va tenir lloc l'àpat". I en relació amb la factura, la instructora considerava que "acreditarien de manera objectiva el fet mateix de l'àpat a l'establiment, així com la seva durada estimada, sense dependre dels testimonis".
El misteri dels 37 minuts crítics de la dana
Després d'indagacions que s'han allargat més del previst, finalment la jutgessa de Catarroja també sap l'hora en què Vilaplana va abandonar el pàrquing després del llarg dinar al Ventorro. La periodista va pagar l'import de l'aparcament a les 19.47 hores, tot just uns minuts després dels 37 minuts crítics en què Mazón va estar desaparegut. Finalment, ha estat la comunicadora qui ha facilitat l'extracte bancari del pagament que va fer el dia de la dana.
Anem per passos. Mazón i Vilaplana surten del restaurant al voltant de les 18.45, una hora en la qual coincideixen tots els testimonis. Llavors, el president valencià en funcions acompanya la periodista fins al pàrquing, mantenint una xerrada en què tracten temes tan distesos com el futbol. Així doncs, passa una hora des que tots dos marxen del restaurant fins que Vilaplana abandona el pàrquing. Què passa en aquests minuts? Doncs la periodista va assegurar davant la jutgessa que havia estat fent feina dins del vehicle.
El que hagi fet Vilaplana en aquella hora és irrellevant, però el gran dubte és què fa Mazón. Perquè segons la seva versió, va deixar la periodista al pàrquing a les 19 hores, però fins a les 19.55 no arriba a Palau. Ell ha negat que passés per casa o que entrés al pàrquing. Seria, doncs, prop d'una hora per arribar a la seu de govern en un trajecte que, caminant, es fa en deu o quinze minuts. Aquest tram coincideix amb els 37 minuts crítics, de les 18.57 a les 19.34, en què Mazón està totalment desaparegut.
La jutgessa de Catarroja havia demanat a Vilaplana que portés el tiquet del pàrquing per saber l'hora exacta en què va acomiadar-se de Mazón, però la periodista ja no el guardava. En tot cas, sí que va donar permís a la magistrada perquè accedís al número de matrícula del seu vehicle i que l'empresa gestora de l'aparcament pogués proporcionar les dades. Però, per mala fortuna de la magistrada, el sistema informàtic del pàrquing esborra les dades de matrícules de manera automàtica quan passa un any i també mensualment s'esborren les imatges de les càmeres de seguretat.
Finalment, la comunicadora ha trobat l'extracte bancari que ha permès conèixer l'hora de sortida del pàrquing. L'hora de les 19.47 posa un gran dubte sobre la taula: què passa en aquella hora de diferència entre la sortida del Ventorro i la sortida del pàrquing? Entre tots dos llocs hi ha cinc minuts a peu. Si Mazón es va acomiadar de Vilaplana a les 19 hores, tal com ha relatat la mateixa periodista, què passa en els 37 minuts crítics en què Mazón no dona senyals de vida? El president valencià en funcions encara ho ha d'aclarir.