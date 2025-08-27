Puigdemont reunirà el grup parlamentari de Junts a Waterloo el 15 i el 16 de setembre per preparar el nou curs

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha citat a Waterloo els diputats del partit al Parlament per preparar el nou curs polític i fixar la seva estratègia a la cambra. La reunió tindrà lloc els dies 15 i 16 de setembre, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN. Així, Puigdemont reunirà els seus parlamentaris dues setmanes abans del primer ple, previst per al 30 de setembre, i del debat de política general, que no serà fins als dies 7, 8 i 9 d'octubre. Com a principal partit de l'oposició, Junts s'ha desmarcat de les negociacions dels pressupostos de 2026 que el Govern iniciarà els pròxims dies, prioritàriament, amb ERC i els Comuns. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va retreure aquest dimarts Junts oposar-se als comptes sense haver vist cap proposta.\r\n