L'allau de protestes a Catalunya per la detenció de la Flotilla a Gaza ha alterat la pau socialista, però Salvador Illa -i també Pedro Sánchez, a l'Estat- fa setmanes que es mouen per capitalitzar el "No a la Guerra" que es comença a gestar als carrers i que té marcat al calendari la gran manifestació de dissabte a Barcelona. Sánchez ha liderat a escala internacional la denúncia del "genocidi" contra el poble palestí, que subscriu també Illa, cosa que ha situat el PP en una posició incòmode. La desorientació de la dreta davant el conflicte a Gaza, amb l'equilibri difícil de condemnar la mort de civils, donar suport al dret de defensa d'Israel i negar el genocidi malgrat que ja el veu la comissió d'investigació de l'ONU, dona camp per córrer als socialistes, en sintonia amb el clam social.
Després de l'empresonament dels activistes de la Flotilla, el govern espanyol "estudia" emprendre accions legals contra el govern de Netanyahu, i ha ofert tota la protecció diplomàtica als ciutadans espanyols. Illa, que també ha posat a disposició els serveis jurídics de la Generalitat, ha destacat la "noblesa humana" dels membres de la Flotilla, ha exigit que siguin retornats als seus països i ha lloat els manifestants que donen suport a Gaza, com també va fer el president espanyol amb les mobilitzacions de fa unes setmanes a la Vuelta Ciclista. Els dos dirigents socialistes s'alineen amb les protestes ciutadanes, que s'han multiplicat en les darreres hores, des que va transcendir la detenció dels vaixells que portaven ajuda humanitària a la Franja.
Els dos governs tenen ben travada la posició. A diferència de la gran manifestació contra la guerra de l'Iraq de l'any 2003, quan els milions de persones que van sortir al carrer protestaven també contra el govern de José María Aznar, membre del Trio de les Açores amb els Estats Units i el Regne Unit, aquest cop les protestes sintonitzen amb els governs català i espanyol, que també s'oposen a la guerra de Gaza. El PP, que al juny veia a tocar la Moncloa, veu com el debat polític ha virat. Per això acusa Sánchez d'aixecar cortines de fum, en aquest cas amb la política exterior, i denuncien un "aïllament internacional progressiu" mentre Isabel Díaz Ayuso menysprea la Flotilla.
No se n'escapa el PP català, que dijous criticava la suspensió del ple i es negava a participar en el minut de silenci pactat per les formacions progressistes. La situació de Gaza tindrà recorregut també al debat de política general de la setmana vinent, tret de sortida oficial a període de sessions al Parlament. L'extrema dreta tanca files sense fissures amb Netanyahu -en aquest cas, com en d'altres, no hi ha diferències entre Aliança Catalana i Vox- i el PP intenta buscar la posició entre el condol a les víctimes de Gaza sense comprar el terme "genocidi" -que sí que avalen ja alguns barons populars-. En la batalla política, les esquerres al Parlament es troben còmodes en la contundència contra el govern israelià, que compten amb el suport al carrer.
Tot i compartir les demandes ciutadanes, les protestes reclamen anar més enllà tant a Sánchez com a Illa. A Catalunya, l'executiu estudia quines mesures pot prendre per pressionar Netanyahu, a banda de fer costat a les mesures de Sánchez. Els estudiants mobilitzats demanen, per exemple, trencar relacions acadèmiques amb Israel, cosa que recau en les universitats. El govern espanyol, per la seva banda, portarà l'embargament d'armes a Israel al Congrés la setmana que ve, una mesura que té opcions de prosperar després que Junts hagi anunciat que hi votarà a favor. Podem es troba en la disjuntiva de facilitar un embargament que consideren insuficient o bé mantenir l'oposició dura a Sánchez.
Les protestes calibren la intensitat
Les protestes no s'han limitat a concentracions, sinó que també inclouen talls de carreteres, vagues estudiantils, la convocatòria d'una vaga general el 15 d'octubre i fins i tot una acampada "indefinida" al Port. De moment, els incidents han estat puntuals. El mapa té el focus al moll de Barcelona, on unes desenes de persones hi han passat la nit i pretenen quedar-s'hi més temps. A les universitats, milers d'estudiants han tallat els accessos a la UAB i han dormit a la facultat de Lletres, i una cinquantena de joves també ha bloquejat l'accés a la facultat d'Enginyeria de la UPC. "Continuarem a primera línia per aturar-ho tot", deien aquest divendres els estudiants mobilitzats. Al migdia, han omplert la plaça Universitat i han llançat pintures a establiments per mostrar el seu boicot a empreses vinculades al comerç amb Israel.
Les càrregues dels Mossos i les denúncies per identificacions per perfil racial són l'únic element que pot desgastar l'executiu, concretament el Departament d'Interior. La CUP ha presentat una bateria de preguntes a Núria Parlon perquè doni explicacions pels fets de la Ronda Litoral de dijous. Més enllà d'això, a Palau interpreten les mobilitzacions com una resposta ciutadana a la situació que es viu a Gaza, insisteixen que els incidents són molt menors i que, en general, les manifestacions es preveuen familiars o d'estudiants. Les mirades se situen ara a dissabte, quan el clam ciutadà es deixarà sentir al centre de Barcelona. Mentre la dreta busca el seu lloc i les protestes calibren el grau de contundència, Sánchez i Illa s'alineen amb el nou "No a la Guerra".