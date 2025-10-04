Pep Guardiola, Mònica Terribas, Marc Giró, i més, fan una crida a la mobilització per aturar el genocidi

L'assalt a la Flotilla ha estat la gota que ha fet vessar el got i milers de persones han sortit durant dijous i divendres a denunciar el genocidi que sestà perpetrant a la Franja de Gaza i l'assaltament a la Flotilla. Havent passat dos dies de manifestacions, aquest dissabte arriba una que s'espera que sigui multitudinària, de les més grosses. Es tracta de la manifestació que s'iniciarà a Jardinets de Gràcia a les 12 hores.
Mentre que les anteriors tenien un tarannà d'acció ràpida i una mica improvisada -un cop es va conèixer l'assalt el dimecres- i més estudiantil, un cop es van buidar les aules sota el lideratge de Sindicat estudiantil dels Països Catalans (SEPC). La d'avui cau en dissabte i fa una crida, si hi cap, encara major, i tant és així que diverses celebritats han protagonitzat un vídeo on demanen aturar el genocidi i denunciar-ho tots plegats a Jardinets de Gràcia.
Pep Guardiola, Eduard Fernández, Mònica Terribas, Jordi Évole, Joan Dausà, Judit Nedderman, Marc Giró, Lluís Llach, entre d'altres, apareixen en el vídeo promocional de la manifestació d'aquest 4 d'octubre. "Estem assistint a un genocidi en viu i en directe on milers de nens i nenes ja han mort i molts d'altres poden morir", diu l'entrenador de futbol que molts cops ha denunciat i vetllat pels drets socials.
El conjunt d'aquests famosos catalans demanen la fi del genocidi, sancions per Israel, l'embargament d'armes, exigir el dret a la supervivència i que durant el dissabte no hi càpiga ni una agulla a la manifestació que s'iniciarà als Jardinets de Gràcia. El vídeo ha arribat a molta gent mitjançant les xarxes socials, ja que l'han compartit diverses entitats i líders socials.
Amb la manifestació d'aquest dissabte es busca pressionar al govern català i espanyol perquè facin el possible per protegir la flotilla i influir en la política internacional i aconseguir un veto real a Israel. Tot i això, durant la nit de divendres i la matinada de dissabte hi ha avenços que presagien l'aparició de la llum al final del túnel: Hamàs accepta alliberar els ostatges i Trump ha exigit a Netanyahu que aturi els bombardejos immediatament.
Tot i això, la manifestació es manté convocada perquè res està decidit i els membres de la flotilla segueixen empresonats al país hebreu després de ser assaltats i detinguts mentre navegaven camí a Gaza el passat dimecres i dijous.