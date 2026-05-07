Consultar els resultats de les eleccions al Parlament o al govern espanyol és, actualment, una acció molt senzilla en què només cal utilitzar internet. Però quan parlem d'altres èpoques en què, a més, el sistema electoral i polític era diferent, tenir accés als resultats detallats per municipi és més complicat i no depèn, només, d'una cerca ràpida a internet.
És a partir d'aquest idea que naix el projecte "Atles Electoral-Segona República", com explica Toni Rodon, politòleg i professor associat de la Universitat Pompeu Fabra, a un fil d'X en què presenta la versió beta del mapa interactiu en què es poden consultar els resultats de les tres eleccions de la Segona República a nivell municipal.
Aquest projecte digital permet explorar amb un nivell de detall inèdit els resultats de les eleccions del 1931, 1933 i del 1936. Es tracta d’un atles interactiu de la UPF que recull i harmonitza dades electorals històriques per municipis i, en alguns casos, fins i tot per secció censal i candidat, com explica Rodon a X.
L’eina, encara en una versió limitada, ofereix els resultats del 1936, ja que els del 1933 i 1931 encara estan en procés d’incorporació al mapa. L'atles permet consultar el suport a les diferents forces polítiques així com la participació electoral, tant per municipis com per les àrees equivalents a les actuals comunitats autònomes. El projecte s’ha desenvolupat a partir d’una base de dades disponible a CORA, el repositori del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), de la recerca historiogràfica prèvia i de fonts secundàries.
"Com en tot projecte d'aquesta magnitud, hi poden haver encara alguns errors, imprecisions o coses que no funcionen. Demanem paciència", ha expressat Rodon a través d'X sobre la versió inicial del mapa navegable. Al web, actualment, es pot consultar la descripció del projecte, les dades que conté i els resultats electorals del 1933 als més de 9.000 municipis que abasta.
Un sistema electoral diferent de l'actual
Tant Rodon com la mateixa descripció al web remarquen la complexitat del sistema electoral de la Segona República, molt diferent de l’actual, per entendre els resultats que es mostren al mapa. Per aquest motiu, es recomana consultar el context metodològic per interpretar correctament els resultats que està disponible al web.
En aquest s'explica detalladament les fases polítiques i electorals que es van viure durant aquesta etapa històrica i, d'entre altres coses, serveix per conèixer dades rellevants i determinants en els resultats com, per exemple, el tipus de llei electoral que hi havia, el tipus de sufragi o com s'organitzaven els poders legislatiu i executiu. Pots consultar més informació al web de l'Atles.