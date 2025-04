Qui és Albert Piñeira, l'exalcalde de Junts que ha fitxat Salvador Illa?

Albert Piñeira (Puigcerdà, 1980) és un d'aquells noms que serveix per resseguir fil per randa la disgregació de l'espai de CiU. L'any 2011, amb Artur Mas acabat d'aterrar al Palau de la Generalitat, la federació nacionalista va ser capaç de vèncer en feus on, tradicionalment, no se n'havia sortit. Un d'ells va ser Puigcerdà, amb Piñeira -que en aquell moment només tenia 31 anys- al capdavant. Des de la batllia va viure la fi de Convergència, la fundació del PDECat -Marta Pascal el va escollir per formar part de la primera direcció-, els enfrontaments amb Junts, la posterior afiliació al partit de Carles Puigdemont i ara, com altres excompanys, s'ha acostat al PSC. Des d'avui dirigeix de la Casa de Perpinyà.

Relleva en el càrrec Christopher Person, que en seu parlamentària es va negar a fer servir la denominació Catalunya Nord i va obrir un petit incendi al Govern, resolt aquest dimecres amb la destitució. Que Salvador Illa hagi fixat la mirada en un dirigent amb herència convergent no és nou: Miquel Sàmper, conseller d'Empresa i Treball, va fer campanya activa per sortir del Govern quan militava al partit de Puigdemont, on se'l considerava proper a Laura Borràs; David Bonvehí, director general de Cooperatives i Economia Social, va fundar el PDECat i n'ha exercit de guardià de les essències des que es va dissoldre. Piñeira mai s'ha mostrat incòmode amb el llegat convergent.

Sense fer soroll, va acabar fent el pas a Junts, partit a qui representava com a alcalde de Puigcerdà i com a diputat provincial -responsable de Cultura- per Girona, càrrecs que va deixar l'any 2023, coincidint amb les últimes municipals. No va voler presentar-se a la reelecció. Diverses fonts consultades per Nació assenyalen que, en aquell moment, la cúpula del partit es va comprometre a atorgar-li el número dos al Congrés per Girona, plaça que finalment va acabar sent per a Josep Maria Cervera, alcalde de Port de la Selva. Aquest episodi va acabar laminant la confiança entre Piñeira i la direcció del partit. A partir d'aquí, l'exalcalde va obrir-se de mires a nivell polític.

El paper de Dalmau

L'operació que ha desembocat en el nomenament de l'exdirigent de Junts ha estat comandada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que és qui apareix en la fotografia del comunicat en què s'ha anunciat el fitxatge de Piñeira. Si Dalmau s'ha arromangat per resoldre la carpeta de la Catalunya Nord és perquè així li ha demanat Illa, segons les fonts consultades. Els partits independentistes, que han celebrat la destitució de l'anterior delegat -Christopher Person-, havien trobat un filó per atacar el president de la Generalitat, que fa només unes setmanes es desplaçava a Perpinyà per visitar la delegació que hi té la Generalitat. Tant Junts com ERC indiquen que s'ha anat tard.