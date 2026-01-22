Renfe reobre per ara la línia R2

Rodalies preveu començar a restablir el servei amb la posada en marxa de l'R2 nord, de Maçanet-Massanes a l'Aeroport del Prat, aquest mateix dijous, segons han confirmat fonts coneixedores de les converses. La resta de línies hauran d'esperar a divendres, de manera progressiva, mentre continuen les revisions extraordinàries amb presència dels sindicats de maquinistes, pactades en l'última reunió davant el boicot dels maquinistes a la reobertura del servei.
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, n'ha donat detalls des de l'Estació de Sants. Els primers trens de l'R2 nord -Sants-Aeroport i Aeroport-Granollers- començaran a operar aquesta dijous a la nit. Es treballarà durant aquesta matinada per poder obrir divendres "amb la màxima normalitat possible". Carmona ha admès que hi pot haver algun tipus de "disfunsió", però ha insistit que es busca garantir la mobilitat de la ciutadania. El primer tren farà un servei Sants-Aeroport i Aeroport-Granollers a les onze.
Tots els sindicats ferroviaris excepte Semaf s'han reunit aquest dijous a la tarda amb representants de Renfe i Adif. També hi ha assistit el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el comissionat per al Traspàs de Rodalies, Pere Macias. Per part dels sindicats, hi havia representants d'UGT, CCOO, CGT, Alternativa Ferroviària i el Sindicat Ferroviari.
La trobada ha arribat després que aquestes organitzacions de treballadors es queixessin que la reunió amb maquinistes del matí, on s'ha acabat redactant l'acord que fixa les condicions per reprendre el servei, s'ha fet únicament amb Semaf, sindicat majoritari entre els maquinistes.
Segons han explicat fonts sindicals, en la trobada també han reclamat que les tasques d'exploració que s'estan fent excepcionalment a la xarxa després de l'accident mortal a Gelida passin a ser rutinàries. Idealment, volen que es facin cada dia abans que comencin a circular els trens.