Sánchez es reunirà aquest dissabte amb el director general de l’OMS

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquest dissabte amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en ple brot d'hantavirus. La trobada tindrà lloc a les cinc de la tarda, poques hores abans que arribi a Tenerife el creuer MV Hondius, on viatgen més de 140 persones, entre les quals hi ha cinc catalans. Aquest migdia també s'ha convocat una roda de premsa dels ministres de Sanitat i Interior, Mónica García i Fernando Grande-Marlaska, per donar detalls de l'operatiu de rebuda i de la situació del brot.