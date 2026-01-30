Sánchez s'enganxa amb Musk per la regularització dels immigrants: «Mart pot esperar, la humanitat no»

Aquesta setmana, l'executiu espanyol ha aprovat el reial decret per a la regularització extraordinària de migrants irregulars gràcies a un acord entre el PSOE i Podem. Aquesta notícia no ha acabat d'agradar a Elon Musk, que ha mostrat sorpresa en una publicació a X, i a qui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha dubtat a contestar.
L'home més ric del planeta –segons la revista Forbes–, republicava a la seva pròpia xarxa social un missatge d'Ian Miles Cheong, un polèmic comentarista amb més d'un milió de seguidors, que assegura que Sánchez ha aprovat aquesta mesura amb la finalitat d'assegurar-se el vot durant dos anys: "Pedro Sánchez s'està traient la màscara. Això és enginyeria electoral". Sobre aquest comentari, Musk s'ha limitat a afegir "Wow". És en aquest punt del fil de publicacions que el president espanyol ha dit la seva: "Mart pot esperar, la humanitat no", un missatge que ja acumula gairebé tres milions de visualitzacions.
"Els drets humans i el creixement són compatibles"
Va ser aquest dimarts quan el consell de ministres va aprovar la regularització extraordinària de migrants irregulars. “És un dia històric”, deia la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i portaveu de l’executiu espanyol, Elma Saiz, qui ha qualificat la mesura com un exemple de “model migratori basat en els drets humans i la convivència, i compatible amb el creixement econòmic i la cohesió”.
La mesura, negociada des de fa mesos, afectarà les persones que estiguin residint a Espanya abans del 31 de desembre de 2025 i s’estima que pot beneficiar més de mig milió de persones que podran acollir-se a la regularització fins al pròxim 30 de juny.