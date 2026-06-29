Santos Cerdán treu llibre sobre el seu «judici polític»

L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, publicarà aquest dilluns a Amazon el llibre La caída. Poder, relato y destrucción en la era del juicio político, una obra en què ofereix la seva versió dels fets que el van portar a la presó i que han comportat la seva imputació per organització criminal, suborn i tràfic d’influències. Cerdán està pendent de judici.
Segons ha informat l'entorn de l'exdirigent socialista, el volum defensa la importància de la presumpció d'innocència i analitza com la construcció del relat públic pot condicionar la percepció social abans que hi hagi una resolució judicial. El llibre, que es comercialitzarà exclusivament a través d'Amazon, estarà disponible a partir del 30 de juny.
Segons la informació facilitada pels promotors de la publicació, Cerdán planteja una reflexió sobre la relació entre política, mitjans de comunicació i opinió pública, i reivindica les garanties jurídiques pròpies de l'estat de dret.
L'obra, escrita en primera persona, aborda qüestions com l'impacte de l'exposició mediàtica, la pressió de l'opinió pública, la responsabilitat de les institucions i els efectes que els anomenats judicis paral·lels poden tenir tant sobre les persones afectades com sobre la qualitat democràtica.