Sirera es postula com a rival de Collboni amb una defensa dels pisos turístics: «No els tancaré»

Aquest dimarts farà dos anys de la constitució del consistori barceloní. S’és a mig mandat municipal i la maquinària de tots els partits ja enfila el camí cap a les properes eleccions als ajuntaments. També el PP escalfa motors i aquest dilluns el cap del grup municipal del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha explicat el seu projecte de ciutat en una conferència que, sota el títol La millor Barcelona, ha fet al recinte modernista de l’Hospital de Sant Palau i en què ha reclamat superar la “dolça decadència” que, segons ell, viu la ciutat.

Daniel Sirera s’ha mostrat molt crític amb la gestió de Jaume Collboni -que avui ha defensat el seu model de ciutat a Madrid-, a qui ha acusat de governar “a cop de titulars populistes”. Ha considerat “irresponsable” la decisió del govern municipal de tancar el 2028 tots els apartaments turístics. “Collboni no només els vol tancar, els vol expropiar, sense respecte per la propietat privada o el sentit comú”. Sirera ha assegurat que perseguirà els apartaments il·legals: “Si soc alcalde no tancaré els apartaments turístics legals”.

Darrera d’un faristol on apareixia el lema “Sirera Barcelona” i unes sigles del PP molt petites, el regidor ha recordat que és fill de la Barcelona metropolitana, nascut a Badalona, crescut al barri de Sant Antoni. El pare era guàrdia municipal i l’àvia taquillera del metro. “Per mi no hi ha res millor que Barcelona. El meu partit es diu Barcelona”, ha dit. Ha assegurat que veu la ciutat “lliurada a la delinqüència, mentre se cedeix a la pressió dels radicals”. El regidor, que ha alternat català i castellà en la seva intervenció, ha dit que Barcelona “ha caigut en mans del populisme” i “continua sent insegura, està bruta, fa falta llum en molts llocs”.

El cap del PP a l’Ajuntament ha posat en valor la decisió que va prendre fa dos anys, quan va votar Jaume Collboni per “complir la promesa que vam fer en campanya: no donar la ciutat als independentistes ni a Colau”. “Vam donar a Collboni l’oportunitat de la seva vida, però ha cedit a la paràlisi”, ha afirmat, tot posant-se com a exemple d’oposició “constructiva”. Ha qualificat Collboni de “delegat de Sánchez”.

Més Mossos

Daniel Sirera ha afirmat que vol presentar un “model de ciutat”, centrat en tres eixos: una Barcelona “segura, connectada i pròspera”. Pel que fa a seguretat, ha proposat més policia patrullant als carrers i menys establerts als edificis públics, 3.000 Mossos més, acabar amb la multireincidència i garantir la seguretat al metro, ubicant més càmeres de vigilància. Ha advocat perquè la ciutat “deixi de ser un paradís per a les ocupacions”, afirmant que hi ha 29 locals municipals ocupats.

La ciutat connectada, ha dit el regidor, implica accelerar la línia 9 del metro i aturar la connexió del tramvia per la Diagonal, defensant el bus exprés. Ha proposat redissenyar els carrils bici per no evitar-los quan se surt a deixar les escombraries, una millor connexió de Rodalies, una connexió d’alta velocitat amb l’ampliació de l’estació de Sants i la culminació de la Sagrera. Ha defensat l’ampliació del Prat: “Barcelona ha de tornar a mirar el món amb ambició”. I s’ha compromès a defensar que la ciutat torni a acollir uns Jocs Olímpics.

Per una Barcelona “pròspera”, ha propugnat menys pressió fiscal, suprimint tots els impostos als locals de restauració afectats per obres que s’allarguen. Ha proposat rebaixar l’IBI un 30%, l’impost de vehicles en un 10% i l’impost d’activitats econòmiques en un altre 30%. També la rebaixa de la taxa de terrasses, cinc vegades més altes que a Madrid.

Ha criticat Collboni per “criminalitzar el turisme” i intervenir el mercat de l’habitatge, defensant la col·laboració pública-privada i criticant el 30% per a habitatge prohibit. Ha assegurat que instauraria el silenci positiu perquè després de tres mesos cada sol·licitud d’obertura d’un nou negoci es consideri concedida.