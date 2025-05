Snooker: Un any després del 12-M

Fa tot just un any -l'efemèride es compleix exactament aquest dilluns-, milions de catalans acudien a les urnes per determinar quina seria la composició del nou Parlament. Els comicis els va guanyar amb solvència el PSC de Salvador Illa; Carles Puigdemont no en va tenir prou amb la màgia d'Argelers per disputar-li la victòria, i ERC es va enfonsar -va perdre 14 escons- després d'haver ostentat una presidència de la Generalitat llargament desitjada. Amb el pas dels mesos, Illa va pactar amb els republicans el finançament singular i es va garantir l'arribada a Palau. S'encetava una nova etapa ja allunyada del procés en què la gestió és la paraula més utilitzada per part del Govern.

Què ha passat al llarg d'aquest any? Que ha canviat i què no? Com estan tots els partits amb representació parlamentària en comparació als comicis del 2024? Quins reptes haurà de resoldre Illa en els propers mesos? Ho repassem en una nova entrega de l'Snooker, el pòdcast de política hardcore de Nació amb Ferran Casas, director adjunt del diari; Bernat Surroca, cap de Política; i Oriol March, subdirector. Podeu recuperar totes les peces d'anàlisi que hem anat publicant en aquest contenidor.

