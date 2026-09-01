Sorpresa a Mataró: el PSC dona suport al dret a l'autodeterminació

Sorpresa a la junta de portaveus de l'
Ajuntament de Mataró celebrada aquest dimarts. La sessió ha servit per tirar endavant una declaració institucional que defensa el dret a l'autodeterminació. El fet no sorprendria si no fos perquè ha estat el PSC, que compta amb 11 dels 27 regidors del plenari, qui ha permès que el text prosperi. La declaració ha estat presentada pel grup municipal d'ERC i tracta majoritàriament sobre l'aplicació de l'amnistia, però un dels punts també tracta sobre el reconeixement del dret a l'autodeterminació que els socialistes han avalat.
Tal com reflecteix l'Ajuntament, la declaració institucional ha estat aprovada amb els vots dels onze regidors del
PSC, els quatre d' ERC, els dos dels Comuns i un de la CUP. Socialistes i Comuns conformen l'actual govern de la capital del Maresme en minoria, amb David Bote com a alcalde, i en qüestions essencials com els pressupostos no han rebut pas el suport dels republicans. En tot cas, la votació ha permès que totes quatre formacions arribessin als 18 regidors, molt per sobre de la majoria requerida. Només hi han votat en contra Vox i el PP mentre que, segons l'Ajuntament, Junts no ha participat de la votació.
"L'Ajuntament de Mataró referma que la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat requereix, més enllà de l’amnistia (que és el resultat del fenomen), el
reconeixement del dret a l’autodeterminació, per tal de deixar en mans de la sobirania popular escollir el seu destí polític de manera democràtica", apunta el text que ha presentat ERC i que ha estat aprovat pel PSC, els Comuns i la CUP. L'estiu del 2024, Mataró ja va aprovar una altra declaració institucional en què demanava l'aplicació de l'amnistia, però ara els republicans hi han afegit la reivindicació de l'autodeterminació que els socialistes han acceptat.
Els republicans han presentat la nova declaració institucional arran del veredicte europeu de l'amnistia que va dictar el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El text celebra la decisió i constata que ja no existeix cap impediment jurídic per a la aplicació completa de la norma. De la mateixa manera, l'Ajuntament demana als tribunals que apliquin l'amnistia sense més dilacions i expressa el suport a totes les persones represaliades que continuen esperant la mesura igual que denuncia la resistència judicial a aplicar-la. Ara bé, també demana el reconeixement del dret a l'autodeterminació que, contràriament al que ha dit el PSC, el partit a Mataró ha avalat.