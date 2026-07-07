Sostre de despesa rècord a l'Estat: 226.032 milions d'euros

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts el límit de despesa no financera, conegut com a sostre de despesa, dels pressupostos Generals de l'Estat per al 2027, que s'eleva a la xifra "rècord" de 226.032 milions d'euros, fet que suposa un increment del 6,6% respecte a la despesa de l'any passat. "Fem un pas fonamental en el camí per aprovar els comptes públics de l'any que ve, uns comptes que presentarem i que seran ambiciosos en l'àmbit social i responsables en el fiscal", ha assenyalat el ministre d'Hisenda, Arcadi España, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.
Amb aquesta aprovació, l'executiu ha donat així el tret de sortida als pressupostos generals de l'Estat amb l'aprovació del sostre de despesa i dels objectius de dèficit i de deute públic per a la seva remissió al Congrés dels Diputats. La intenció és que es votin al ple del 14 de juliol els objectius d'estabilitat pressupostària i el repartiment del dèficit que han d'assumir les administracions públiques. El sostre de despesa no se sotmet a votació.
En cas que es rebutgin aquell dia, com ja ha passat altres vegades a la legislatura, es preveu una segona votació en un ple el dia 23 de juliol. Tant el del 14 de juliol com el del dia 23 seran extraordinaris en fer-se fora del termini de sessions ordinàries del Congrés, que conclou el 30 de juny. L'objectiu del Govern és començar les negociacions sobre els pressupostos del 2027 amb els grups parlamentaris una vegada els tingui lligats al si de l'executiu, amb el focus de poder presentar el projecte a la tornada de l'estiu.
La tònica plantejada per la Moncloa fixa el dèficit del conjunt d'administracions públiques en l'1,8% del PIB per a l'any que ve, 1,6% el 2028 i l'1,5% el 2029. D'aquest conjunt, la major part del dèficit l'assumirà l'administració Central, amb l'1,5%, el 1,2% i el 2,2%. Per la seva banda, a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera es va donar llum verda, malgrat el vot en contra dels consellers del PP, que les comunitats autònomes tindran un objectiu de dèficit del 0,1% per als tres anys, cosa que els permetrà un marge fiscal de 5.849 milions.
Tot i que aquest dèficit s'ha plantejat per al conjunt de comunitats autònomes del 0,1% del PIB, Hisenda s'ha obert a debatre i plantejar un dèficit asimètric segons la situació fiscal de cada territori. Quant al subsector d'entitats locals, Hisenda ha fixat que els ajuntaments hauran d'assolir l'equilibri pressupostari durant els tres exercicis assenyalats. Finalment, la Seguretat Social tindrà un objectiu de dèficit del 0,2% del PIB el 2027 i del 0,1% el 2028 i el 2029.