Surt a subhasta un esborrany de la proclamació de la República Catalana signat per Francesc Macià

L'esborrany original de la proclamació de la República Catalana ha sortit a subhasta per 1.500 euros. Amb taques d'òxid, escrit a llapis i signat per Francesc Macià, el document recull el text previ a la declaració que el llavors president de la Diputació Provincial de Barcelona va fer el 14 d'abril de 1931. Mecanografiat i corregit a mà per Ventura Gassol, conseller d'Instrucció Pública primer i després de conseller de Cultura, l'escrit té un valor documental i simbòlic, i ara es podrà adquirir per, almenys, 1.500 euros.
"En el moment de proclamar l'Estat Català, sota el règim de la República Catalana, us saludo amb tota l'ànima, i us demano em presteu la vostra col·laboració a sostenir-la començant proclamant-la en la vostra ciutat i preparant-vos a defensar-la quan us cridi", va escriure Macià abans de fer la proclamació oficial. Va ser el 14 d'abril de 1931 quan, des del que aleshores s'anomenava balcó de la Diputació de Barcelona, va anunciar que declarava la República Catalana amb la finalitat d'agermanar-se amb la resta de repúbliques dels pobles d'Espanya que encara s’havien de formar.
La iniciativa va avançar en la proclamació de la Segona República a Madrid, i va generar una gran expectació política. Només tres dies després, però, Macià va arribar a un acord amb el govern provisional espanyol per reconvertir la República Catalana en la Generalitat de Catalunya. El 6 d'octubre de 1934 Lluís Companys va tornar a proclamar l'Estat Català dins de la República Federal Espanyola, que també seria efímer perquè, en aquest cas, només va durar un dia. Companys va ser detingut, jutjat i empresonat, i l'autonomia catalana va quedar suspesa.
"Proclamar l'Estat Català"
Ara, una casa de subhastes de Madrid amb seu a Barcelona ha tret a venda pública la versió preliminar d'aquella declaració del fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya, en què es plantejava la constitució de l'"Estat Català". "Per la llibertat de Catalunya, per la germanor amb els altres pobles d'Espanya per la pau internacional, sapigueu fer-vos-en dignes", deia l'esborrany. En la proclamació oficial, però, Macià va referir-s'hi com a "República Catalana" i no com a "Estat Català".
Concretament, el full mecanografiat i amb correccions de Gassol va sortir a subhasta el 28 de maig i, per adquirir-lo, caldrà pagar almenys 1.500 euros, que és el preu de sortida que ha marcat Soler y Llach.