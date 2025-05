Turull veu «en números vermells» la relació amb el PSOE però n'elogia la implicació pel català

La primera reacció de Carles Puigdemont després de l'ajornament de la votació sobre l'oficialitat del català a Europa ja va ser indicativa del to general que adoptaria Junts en les properes hores: més duresa amb el PP, que s'ha encarregat de fer trucades per evitar el triomf de la iniciativa, que no pas amb el PSOE. El secretari general del partit, Jordi Turull, ha continuat aquesta línia en un entrevista al programa Els Matins de TV3, tot i que també ha aprofitat per deixar clar que la relació amb els socialistes continua en "números vermells" des que es va aparcar la qüestió de confiança a instàncies del mediador internacional. L'oficialitat del català i l'aplicació de l'amnistia continuen pendents.

En tot cas, Turull ha volgut agrair la "implicació" del govern espanyol, tot i que ha lamentat que hagi arribat tard. "Hi ha moltíssima gent que està ajudant. Cal discreció i fer la feina. Ens hagués agradat que ahir s'hagués resolt, però el tema continua viu. Sé que hi ha profetes del desànim i del derrotisme, tot i que stem en pròrroga. Preferim seguir en aquesta línia de la màxima implicació", ha remarcat el secretari general de Junts, que és l'encarregat d'engreixar les relacions amb el PSOE. L'oficialitat del català es va pactar l'agost del 2023, que és quan el partit de Puigdemont va permetre que Francina Armengol fos la nova presidenta del Congrés sorgit de les eleccions del 23 de juliol.

"Som més a prop", ha remarcat Turull, que també ha carregat amb duresa contra els "efectes" de la campanya del PP en contra de la iniciativa. "Ha estat una campanya molt bèstia", ha indicat el secretari general de Junts. El líder dels conservadors va fer trucades durant tot el cap de setmana a governs conservadors de la Unió Europea (UE) per evita que el català fos oficial, i el resultat evidencia que va tenir cert èxit. Un dels països que més es va implicar en ajornar la votació, sota amenaça de veto, va ser Alemanya, a la qual van seguir Itàlia, Finlàndia, Croàcia, Suècia i Àustria. El 24 de juny hi ha una nova cita del Consell d'Afers Generals europeus, i la carpeta tornarà a aflorar.