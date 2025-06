Un consultor de l'oficina de Catalunya a Tel-Aviv: «Reconsideri la decisió de trencar els valuosos llaços»

Fa un mes, el Govern i els Comuns van acordar el tancament de l'oficina comercial (ACCIÓ) a l'Israel davant l'ofensiva d'Israel a Gaza. El tancament de l'agència es va dur a terme el mateix dia en què la Generalitat ho va comunicar, el 21 de maig.

Un cop passat el mes, un dels treballadors ha escrit una carta oberta a través de Linkedin a Salvador Illa, en el qual repassa totes les fites assolides durant els deu anys que l'agència ha estat oberta i l'insta a repensar la decisió del tancament de la sucursal comercial.

L'emissor de la carta és Gil Orden i és un consultor que treballava per la Generalitat de Catalunya en una de les sucursals comercials d'ACCIÓ, concretament treballava a Tel-Aviv i la seva funció era fer créixer llaços comercials entre empreses israelianes i empreses catalanes.

Oren explica els vincles que s'han creat i el que Catalunya i Israel comparteixen "un esperit dinàmic d'emprenedoria" i "una cultura d'excel·lència tecnològica" i posa èmfasi en els milers de llocs de treball creats. L'antic líder comercial cita a dues empreses israelianes amb seus a Barcelona i esmenta els diferents objectius als quals es volia arribar i les beneficioses conseqüències que s'anaven a desprendre. Un d'aquests objectius era la inversió de 285 milions d'euros per establir una planta de bateries per al sud de Tarragona.

L'exconsultor repassa alguns dels efectes que ha tingut la presència de la sucursal comercial a Tel-Aviv: "Les exportacions catalanes a Israel han crescut un 40%". I insta al president de Catalunya a repensar la seva decisió per tal de no "perjudicar anys de construcció de relacions" i li recorda una de les converses que van tenir durant el Mobile World Congress al Palau de la Generalitat on Illa li va "expressar el clar compromís de mantenir l'oficina".

El final de la carta d'Oren conclou convidant Salvador Illa a visitar Israel per mostrar-li "l'ecosistema d'innovació i les oportunitats concretes que ofereix a les empreses catalanes" i reitera la confiança que té en què el president de la Generalitat empri el seu lideratge i reconsideri la decisió per tal de preservar els "valuosos llaços entre Catalunya i Israel".