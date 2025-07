Un diari espanyol haurà d'indemnitzar Jordi Cuixart amb més de 10.000 euros

Jordi Cuixart serà indemnitzat amb 10.000 euros per El Debate, un diari digital espanyol, per haver-lo calumniat i difamant en diversos articles on s'acusava l'independentista de blanquejar centenars de milers d'euros a Suïssa.

La justícia suïssa ha donat la raó a l'expresident d'Òmnium perquè creuen que la informació és falsa i l'única finalitat del contingut publicat en contra de Cuixart era per difamar-lo i distorsionar la seva imatge. A més d'haver d'indemnitzar a la víctima, la justícia ordena la rectificació i eliminació de diversos articles.

El digital espanyol, concretament, madrileny, va publicar entre 2022 i 2023 nombrosos articles on s'acusava Jordi Cuixart de blanquejar grans quantitats de diners a través de la creació d'una empresa i situant la seva seu a Suïssa per aprofitar-se del paradís fiscal. Tot i aquestes acusacions, el Tribunal Suprem suís ha considerat que les peces publicades per El Debate són inexactes i difamatòries.

A part de plasmar informació dubtosa de ser certa, es destaca que han estat publicades amb falta de fonaments i amb ús sensacionalista. Per aquesta raó, la sentència obliga el mitjà madrileny a eliminar immediatament totes aquestes notícies a més d'indemnitzar l'activista català. En cas que el diari decideixi no fer cas la sentència emesa, podrien haver d'enfrontar-se a un delicte de desobediència.

Augment dels discursos catalanòfobs

Això posa en relleu la informació que va destacar aquest dimecres Nació sobre l'augment de discursos "neofeixistes" i "contra els catalans" a Espanya que ha detectat el Comitè de Drets Humans de l’ONU. Concretament, l’òrgan, format per experts de l’ONU, ha cridat l’atenció a l’Estat per l’increment de denúncies per delictes d'odi dirigits a “les comunitats romaní, jueva, musulmana, LGBT, catalana i persones d'ascendència africana”.

Des del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides han posat la lupa en missatges, tractes i actuacions que han hagut de patir diferents líders independentistes. Per això, Hernán Quezada, un membre del comitè de drets humans de l’ONU, ha demanat explicacions a Espanya respecte a l’aplicació dels seus dictàmens sobre els casos d'Oriol Junqueras i Carles Puigdemont.

Resposta d'Espanya

El govern espanyol ha negat que hi hagi un augment de delictes d’odi i ho atribueix a l’increment de denúncies. “Ara s’investiga més”, ha dit Carmen Girón Tomás, de l’Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia. Cap dels membres de la delegació espanyola ha mencionat el cas dels discursos d’odi “contra els catalans", que ha destacat l’advocat nord-americà.