Una plataforma d'agitació, el revulsiu de Xavier Vendrell per a l'independentisme

"El bou per les banyes" és el nom que ha triat Xavier Vendrell per fer néixer una plataforma d'agitació que aspira a reactivar l'independentisme i "despertar" els partits. El dirigent històric d'ERC ha impulsat aquest projecte amb gent de la seva confiança política -alguns d'ells també militants de la formació republicana- per iniciar el seu retorn a Catalunya després de treballar com a assessor del govern colombià d'esquerres de Gustavo Petro, que d'aquí a poc passarà a mans de la dreta. La plataforma es presenta com un "espai obert de debat i participació política" però un dels objectius més concrets serà portar iniciatives legislatives populars -conegudes com a ILP en el vocabulari polític- a les cambres dels Països Catalans i de l'Estat. De moment, ja n'ha proposat quatre per portar al Parlament de Catalunya.
La iniciativa demana que l'independentisme deixi de "llepar-se les ferides" un cop "fet el dol" i que comenci a situar-se en un nou escenari amb "optimisme, autocrítica i sense por". Vendrell aposta per iniciar un debat "respectuós, endreçat i constructiu" per resoldre els problemes del país i moderat per una intel·ligència artificial que evita els insults i les desqualificacions. D'aquesta conversa n'ha de sortir una acció política i és per això que vol portar ILP als parlaments. L'espai aspira a interpel·lar especialment els joves i situa l'habitatge, la immigració, la llengua o l'educació com alguns dels grans àmbits que els han desmobilitzat. Vendrell parteix de la idea que l'independentisme ha tocat fons i que ara s'ha de començar a despertar noves idees i plantejaments per recuperar suport i centralitat.
Quatre ILP de sortida
Així doncs, el projecte s'ha iniciat amb quatre ILP per portar al Parlament. La primera planteja una contribució extraordinària de la banca per finançar 500.000 habitatges públics de lloguer assequible, la segona proposa una plataforma de participació ciutadana vinculant, la tercera dibuixa un itinerari obligatori i recursos garantits per a la integració de les persones nouvingudes a Catalunya amb el català al centre, i la quarta i última demana una renovació de la funció pública catalana basada en el mèrit, la carrera professional, l'avaluació objectiva del rendiment i la direcció pública professional. Perquè les ILP tirin endavant demana 500 voluntaris per aconseguir les 50.000 signatures que calen perquè aquesta iniciativa sigui avalada per la mesa d'un parlament.
Més enllà de les propostes de llei, "El bou per les banyes" també consta d'un projecte audiovisual en dues branques. El primer és un pòdcast de periodicitat quinzenal que seran converses llargues al voltant de la política catalana. El primer episodi serà una entrevista al mateix Vendrell, si bé pròximament s'esperen converses amb Carme Forcadell, expresidenta del Parlament; o Enric Aragonès, un dels portaveus del Sindicat de Llogateres. En segon lloc, la nova plataforma també treballarà la part de vídeo a través de xarxes socials i ja ha estrenat comptes tant a Instagram com a TikTok. "Converses sense por", diu tant en la part del pòdcast com en la de xarxes socials.
Xavier Vendrell, dirigent històric d'ERC
Per qui hagi oblidat del seu recorregut polític, Vendrell és un pota negra de l'independentisme d'esquerres. Va arribar a ERC el 1991 després de militar a l'MDT i Catalunya Lliure i va tenir un paper destacat en el final de Terra Lliure. Al partit, sempre de bracet de Joan Puigcercós, va ser home d'aparell com a secretari d'organització i finances, conseller del Govern i va tenir un paper clau en els tripartits. Es va apartar de la primera línia institucional i dels focus per dedicar-se als negocis, però mai ha deixat la política. En els últims anys, Vendrell ha viscut a cavall entre Colòmbia i Catalunya, però amb la fi de l'etapa de Petro al govern del país sud-americà anirà teixint progressivament el seu retorn cap a casa. Al darrer congrés d'ERC es va ubicar amb Nova Esquerra Nacional.
A Catalunya, el seu paper va ser clau per fer Junts pel Sí, en l'estat major de l'1-O (ell hi va tenir un rol logístic important), i en nombrosos intents de reconciliació entre Junts i ERC no reeixits. Pel camí ha estat investigat en la causa del Tsunami i en la suposada trama russa del procés. Després d'aquests anys a Colòmbia, prepara el retorn a Catalunya amb "El bou per les banyes", tot i que la intenció no és ser candidat de res ni formar part de cap estructura de partit -tal com diu l'eina d'intel·ligència artificial que ha instal·lat a la web de la plataforma-. De fet, Vendrell no preveu implicar-se en la vida interna d'ERC i tampoc liderar cap nova opció política al marge del seu partit. L'única voluntat, explica, és agitar perquè tornin a passar coses entre l'independentisme. El repte és gran, però un dels històrics de l'independentisme no es rendeix.