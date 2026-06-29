Esquerra Democràtica, la «reconstrucció» ambiciosa d'Álvaro i Campuzano

"Reconstrucció" i "esperança" han estat dues de les paraules que s'han repetit més en la presentació d'Esquerra Democràtica. El centre cultural de la Casa Elizalde de Barcelona s'ha quedat petita aquest dilluns al vespre per acollir l'acte de presentació de la nova associació impulsada per Francesc-Marc Álvaro i Carles Campuzano, que va avançar Nació fa unes setmanes, i que tindrà un vincle de col·laboració estable amb ERC. Que la connexió amb la formació republicana és total ho exemplifica que la primera fila de convidats estava protagonitzada per la direcció nacional del partit, representada principalment per la secretària general Elisenda Alamany. Ara bé, també hi havia personalitats lligades al món convergent, al qual els dos impulsors han estat vinculats directa o indirectament durant molts anys.
El desplegament de la direcció nacional a l'acte ha estat prou important. A més d'Alamany, també hi havia el secretari general adjunt Oriol López, la vicesecretària general de Món del Treball, Economia, i Llengua Laura Pelay, el vicesecretari general d'Organització Pau Morales, el secretari de Treball Eduard Suàrez i el president de la federació de Barcelona Ricard Farin. Però entre les primeres files de convidats també hi eren personalitats més llunyanes a ERC com l'advocada Magda Oranich o els exdiputats de CiU Toni Picó, Jordi Xuclà o Mireia Canals. També hi era el diputat del PSC al Parlament Guillem Mateo, representant d'Units per Avançar, formació que va crear el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, després de la desaparició d'Unió.
Les cinc reconstruccions d'Álvaro
Álvaro ha obert l'acte explicant que allò què uneix els membres del nou grup, que són prop d'un centenar, són quatre principis: la llibertat nacional, les polítiques de progrés, reconstruir el somni europeu i restaurar la política perquè la bona torni a estar al centre. El diputat d'ERC a Madrid ha deixat clar des del minut u que la voluntat és ajudar a enfortir el projecte d'ERC per fer-lo "central i competitiu", que sigui "plural i transversal" i que "s'assembli a la societat catalana". Uns plantejaments que la direcció republicana comandada per Oriol Junqueras també té voluntat d'exemplificar amb l'aliança amb Esquerra Democràtica des del centre, però també des de més a l'esquerra amb acords amb partits com Comunistes o EUiA. I que ERC ja practica amb Més a les Illes o vol fer amb Compromís al País Valencià.
El també periodista ha advertit que la voluntat d'Esquerra Democràtica, malgrat el nom inspirat en la formació creada el 1975 per Ramon Trias Fargas, no és ser nostàlgics. "Ens defineix més el futur que no pas la història", ha apuntat Álvaro. El diputat d'ERC ha advertit que Catalunya ja no és la dels vuitanta o la de principis de segle, sinó que ens trobem en una "època de reconstrucció". Una reconstrucció que l'ha presentat en diverses etapes: la primera és la nacional, admetent que el procés va fracassar i que cal detectar què va fallar; la segona és la confiança en la política, que ara creu que ha desaparegut; la tercera és la veritat, de la qual l'extrema dreta creu que s'ha apropiat; la quarta és el projecte europeu, que veu segrestat per Moscou i Washington; i l'última és la de la paraula llibertat, també segrestada pel "nou feixisme".
Campuzano i el vincle amb ERC
Al seu torn, Campuzano ha detallat el perquè del vincle de l'associació amb ERC. L'exconseller ha explicat que han detectat gent amb ganes de participar en política però que no volien implicar-se en la militància del partit. Això és el que els va portar a crear una "fórmula oberta" que, creuen, pot ajudar a reforçar ERC, que Campuzano ha presentat com la millor manera de teixir una "proposta progressista, sobiranista i que no depengui de Madrid". L'actual diputat al Parlament també ha demanat que l'esquerra no sigui "ni profètica ni estètica" sinó que tingui voluntat de governar. També ha demanat posar la qüestió social al centre i que es faci a través del foment del sentiment de pertinença.
Precisament sobre el repte demogràfic, Campuzano ha llançat un missatge molt clar: "No hem de tenir cap ambigüitat", ha sentenciat. La recepta d'Esquerra Democràtica és que cal combatre la xenofòbia perquè, si s'instal·la al país, farà "impossible" qualsevol aspiració de plenitud nacional. Un missatge clarament dirigit cap a Aliança Catalana però també cap a qui vulgui jugar amb els seus plantejaments, que ha definit de "replegament identitari, resignació i tancament". "Si això predomina, ens portarà cap a esdevenir una minoria nacional en el propi país", ha tornat a advertir. Campuzano ha tancat l'acte assegurant que altres generacions ho han tingut molt més difícil i fent una nova crida a l'esperança.
La reconstrucció, també al centre del manifest
Reconstrucció nacional, liberalisme social, catalanitat i llengua. Aquests són els quatre principis més clars del manifest fundacional que ha acompanyat la presentació d'Esquerra Democràtica. La plataforma planteja que Catalunya necessita una "esperança col·lectiva" que permeti recuperar la confiança i l'ambició de país. "Defensem una Catalunya amb autoestima col·lectiva i confiança en el seu futur", resa el text. Els impulsors asseguren que la voluntat és "incidir, proposar i ajudar a transformar" per elevar el debat públic i reconstruir una agenda de futur. Ho faran des d'ERC, que va fitxar tant Campuzano com Álvaro amb la voluntat d'ampliar la base del partit i obrir-se a perfils vinculats al món convergent.
Esquerra Democràtica explica que s'emmarca en els valors del catalanisme democràtic i, en paral·lel, es defineix com una organització sobiranista tant pel que fa a la defensa del dret a decidir com per aconseguir la independència de Catalunya. Ara bé, l'associació també reconeix que arran dels fets del 2017 hi ha una part important del país que viu "entre la decepció, la frustració i el desconcert", motiu pel qual planteja que el sobiranisme necessita "repensar-se". Això, asseguren, passa per recuperar la credibilitat, reconstruir les confiances, refer les estratègies i tornar a connectar amb les necessitats concretes de la ciutadania. Per tot això, plantegen una "reconstrucció nacional" que ha de ser tant institucional com cívica. Altre cop, la paraula reconstrucció és una de les que més es repeteix.