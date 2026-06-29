La recepta d'Esquerra Democràtica: una «esperança col·lectiva» per recuperar un govern sobiranista

Reconstrucció nacional, liberalisme social, catalanitat i llengua. Aquests són els quatre principis més clars del manifest fundacional d'Esquerra Democràtica, la nova associació impulsada per Carles Campuzano i Francesc-Marc Álvaro, que s'ha presentat en públic aquest dilluns en un acte a Barcelona. La plataforma, que mantindrà un vincle estable amb ERC, planteja que Catalunya necessita una "esperança col·lectiva" que permeti recuperar la confiança i l'ambició de país. "Defensem una Catalunya amb autoestima col·lectiva i confiança en el seu futur", resa el text. Els impulsors asseguren que la voluntat és "incidir, proposar i ajudar a transformar" per elevar el debat públic i reconstruir una agenda de futur.
Esquerra Democràtica s'emmarca en els valors del catalanisme democràtic i, en paral·lel, es defineix com una organització sobiranista tant pel que fa a la defensa del dret a decidir com per aconseguir la independència de Catalunya. Ara bé, l'associació també reconeix que arran dels fets del 2017 hi ha una part important del país que viu "entre la decepció, la frustració i el desconcert", motiu pel qual planteja que el sobiranisme necessita "repensar-se". Això, asseguren, passa per recuperar la credibilitat, reconstruir les confiances, refer les estratègies i tornar a connectar amb les necessitats concretes de la ciutadania. Per tot això, plantegen una "reconstrucció nacional" que ha de ser tant institucional com cívica.
Recuperar un govern sobiranista
Què vol dir aquest procés? Doncs el primer pilar que plantegen Álvaro i Campuzano és que l'independentisme recuperi les majories socials àmplies i la capacitat de govern. "El sobiranisme ha de tornar a ser sinònim de bon govern, progrés social, ambició econòmica, qualitat democràtica i país compartit", diu el text presentat. Aquest sobiranisme, apunten des d'Esquerra Democràtica, s'ha d'exercir dins el marc de la Unió Europea perquè continua sent l'espai polític "on millor es pot defensar la democràcia, els drets, l'estat de benestar, la llibertat i la pau". "Compartir poder" és la recepta dels impulsors per exercir la sobirania real que sigui reconeguda davant dels grans poders globals.
Per altra banda, els impulsors d'Esquerra Democràtica també es fan seu el "Catalunya, un sol poble" i demanen que ningú sigui exclòs de la catalanitat. El manifest recorda que el catalanisme sempre ha estat integrador, obert i acollidor i que aquest plantejament no es pot trencar davant qui ara atia els discursos de la por, el rebuig o el ressentiment. "Cal apostar per la cohesió nacional i social com una mateixa causa", reiteren. Defensen un "liberalisme social europeu" que estigui compromès amb la igualtat i que permeti revertir les injustícies socials. "Defensem una comunitat en igualtat de condicions", reivindiquen, a la vegada que també exigeixen posar la sostenibilitat ambiental al centre.
Catalanitat i llengua
En paral·lel, Álvaro i Campuzano reivindiquen la catalanitat com a nexe i vincle dels valors republicans. Això passa per una societat "humanista" que reconegui el bé comú com una "responsabilitat compartida" i que tingui "sentit del deure cívic". Altre cop, per garantir tot això, el manifest deixa clar un dels seus principals punts: "Defensem unes institucions catalanes fortes, eficients i democràtiques amb plena capacitat de governar. Sense institucions sòlides no hi ha autogovern real". Aquest executiu independentista, més enllà de l'horitzó d'alliberament nacional, hauria de garantir que Catalunya sigui terra d'oportunitats tant per a joves, com per a famílies, com per als més vulnerables i que no confongui "prudència amb manca d'ambició".
Per últim, el manifest situa la llengua catalana com el "nervi" del país i insisteix que cal reforçar-la amb tots els recursos possibles com a signe d'identitat, però també com a eina de cohesió social. Per aconseguir tot el que planteja el text, els impulsors adverteixen que cal "mirada llarga, grans consensos i una nova ambició col·lectiva". La recepta sona molt similar a l'"ambició nacional" que abandera des de fa uns mesos ERC i Oriol Junqueras. La nova associació tindrà un acord de col·laboració indefinit amb la formació republicana que caldrà veure com es tradueix a la pràctica, especialment a l'hora de teixir les llistes electorals on Campuzano i Álvaro figuren com a independents. De moment, el tret de sortida amb la declaració d'intencions.