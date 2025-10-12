12 de octubre de 2025

Política

Unes 3.700 persones es manifesten el 12-O a Barcelona contra Sánchez i l'independentisme

Publicat el 12 d’octubre de 2025 a les 15:39

Unes 3.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest 12 d'octubre al centre de Barcelona amb motiu del Dia de la Hispanitat. La mobilització ha estat convocada per Catalunya Suma i Espanya i Catalans, amb el suport del PP, Vox, Ciutadans, Societat Civil Catalana i la fundació DENAES, entre altres entitats constitucionalistes. La marxa ha començat al passeig de Gràcia, a l'altura de la Pedrera, i ha acabat el recorregut a la plaça Catalunya, on s'ha llegit el manifest. El text denuncia que el govern de Pedro Sánchez ha convertit Espanya en "ostatge de set vots separatistes". Durant els parlaments també hi ha hagut lloances a l'opositora veneçolana Maria Corina Machado, nova Premi Nobel de la Pau.

